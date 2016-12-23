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Суд Литви зобов'язав "Газпром" виплатити штраф у 35,6 млн євро

23 грудня в 11:44

Компанія порушила умови договору, відмовившись від обміну газом з литовськими колегами, що призвело до зростання тарифів для споживачів Литви.

Газпром, Gazprom
Суд Литви зобов'язав "Газпром" виплатити штраф
gazprom.ru
Головний адміністративної суд Литви відхилив апеляцію російської компанії "Газпром", подану на рішення Ради з конкуренції про стягнення з неї штрафу у розмірі 35,6 млн євро. "Газпром" був оштрафований за відмову від підписання договору про обмін газом з компанією Lietuvos energija gamyba, повідомляє видання "Дощ" з посиланням на литовське видання BNS.

Рада з конкуренції ухвалила відповідне рішення в жовтні 2014 року.

Раніше, в 2012 році, литовська компанія звернулася до російського регулятора з проханням про проведення обміну для закупівлі палива на більш вигідних умовах. Литовські партнери "Газпрому" запропонували компанії направити в Литву частина газу, що поставляється в Польщу через Білорусь. При цьому литовська сторона була готова компенсувати російський газ у Польщі, віддавши "Газпрому" куплений в Європі.

Російська компанія відмовила Lietuvos energija gamyba, що призвело до зростання тарифів для литовських споживачів. Рада з конкуренції постановила, що "Газпром" створив перешкоди Lietuvos energija gamyba і порушив умови договору.

У 2004 році при купівлі 34% акцій компанії Lietuvos dujos "Газпром" зобов'язався не створювати перешкоди литовським споживачам у придбанні газу у інших постачальників.

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Як повідомлялося раніше, Польща звернулася до Європейського суду, щоб оскаржити рішення Європейської комісії про розширення доступу російської компанії "Газпром" до німецького газопроводу OPAL. У МЗС країни вважають, що відповідне рішення Єврокомісії робить її залежною від Росії і загрожує безпеці газових поставок у Центральну і Східну Європу.

16 грудня "Газпром" звернувся в Київський апеляційний господарський суд зі скаргою на рішення Київського господарського суду. У січні цього року АМКУ оштрафував російську компанію "Газпром" на 85,966 млрд гривень за зловживання регулятором монопольним становищем на ринку транзиту газу.

За матеріалами: Дождь
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Теги газ Газпром суд Литва
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