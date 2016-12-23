Суд Литви зобов'язав "Газпром" виплатити штраф у 35,6 млн євро

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Компанія порушила умови договору, відмовившись від обміну газом з литовськими колегами, що призвело до зростання тарифів для споживачів Литви.

Суд Литви зобов'язав "Газпром" виплатити штраф gazprom.ru

Головний адміністративної суд Литви відхилив апеляцію російської компанії, подану на рішення Ради з конкуренції про стягнення з неї штрафу у розмірі 35,6 млн євро. "Газпром" був оштрафований за відмову від підписання договору про обмін газом з компанією Lietuvos energija gamyba, повідомляє видання "Дощ" з посиланням на литовське видання BNS.

Рада з конкуренції ухвалила відповідне рішення в жовтні 2014 року.

Раніше, в 2012 році, литовська компанія звернулася до російського регулятора з проханням про проведення обміну для закупівлі палива на більш вигідних умовах. Литовські партнери "Газпрому" запропонували компанії направити в Литву частина газу, що поставляється в Польщу через Білорусь. При цьому литовська сторона була готова компенсувати російський газ у Польщі, віддавши "Газпрому" куплений в Європі.

Російська компанія відмовила Lietuvos energija gamyba, що призвело до зростання тарифів для литовських споживачів. Рада з конкуренції постановила, що "Газпром" створив перешкоди Lietuvos energija gamyba і порушив умови договору.

У 2004 році при купівлі 34% акцій компанії Lietuvos dujos "Газпром" зобов'язався не створювати перешкоди литовським споживачам у придбанні газу у інших постачальників.

Як повідомлялося раніше, Польща звернулася до Європейського суду, щоб оскаржити рішення Європейської комісії про розширення доступу російської компанії "Газпром" до німецького газопроводу OPAL. У МЗС країни вважають, що відповідне рішення Єврокомісії робить її залежною від Росії і загрожує безпеці газових поставок у Центральну і Східну Європу.

16 грудня "Газпром" звернувся в Київський апеляційний господарський суд зі скаргою на рішення Київського господарського суду. У січні цього року АМКУ оштрафував російську компанію "Газпром" на 85,966 млрд гривень за зловживання регулятором монопольним становищем на ринку транзиту газу.