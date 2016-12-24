Спрощення підприємствам ОПК виходу на світовий ринок дозволить Україні наростити експорт озброєнь

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Система державного контролю над експортом озброєнь, створена в 90-ті роки, сьогодні застаріла.

Україна може зайняти набагато більш значні позиції на світовому ринку озброєнь Василь Артюшенко, DT.UA

Лібералізація національної системи експорту озброєнь дозволить Україні перевершити рекорди 2009 року за обсягом іноземних оборонних замовлень та продавати озброєння на суму в 3-3,5 млрд доларів на рік.

Про це у своїй статті для DT.UA пише директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак (ЦДАКР). За його словами, для цього необхідно спростити приватним українським оборонним підприємствам доступ на світовий ринок озброєнь.

Автор вказує, що за підрахунками ЦДАКР, український експорт озброєнь знизився: в 2015 році його рівень не перевищував 600 млн доларів. За попередніми даними, підсумки 2016 року перевищить цю цифру, але не так сильно, як хотілося б.

"До нових рекордів поки що далеко, причому через перекоси у військово-технічній політиці держави. Але ж зважаючи на бойове застосування ОВТ і зростання номенклатури ОВТ, Україна спроможна наполовину перевищити рекордні замовлення 2009 року — тобто продавати навіть не на 2 млрд дол., а на 3—3,5. Це — приблизні підрахунки ЦДАКР", - йдеться в статті.

На думку Бадрака, для досягнення даного результату систему експортного контролю в сфері ОПК слід змінити - від заборонної до повідомної.

"Нині кількість приватних гравців, яких до кінця першої декади міленіуму налічувалося не більш як чотири десятки, збільшилася втричі і вже перевищує кількість державних підприємств ОПК. За офіційними даними, 2015 року понад 60% держоборонзамовлення припадало на "Укроборонпром", 2016-го — лише 38%. У цифрах — "Укроборонпром" освоює 4,4 млрд грн з 13,5. Тепер справа за малим: зрозуміти, що приватні підприємства випустити на світовий ринок зброї вигідно!", - підкреслює експерт.

Таку думку, як вказує Бадрак, поділяють і українські промисловці. Зокрема – почесний голова "УкрІннМаш", екс-перший заступник міністра Промполітики Віталій Немилостивий.

"Приватні підприємці не можуть вийти на світовий ринок, оскільки всі дії необхідно погоджувати з Державним концерном "Укроборонпром". Така ситуація не тільки залишає за державним концерном монопольне право на продаж зброї, а й убиває здорову конкуренцію на ринку. Щоб вийти на світовий ринок, потрібно прийти в "Укроборонпром" — до прямого конкурента, — і з ним погодити проведення переговорів, з ним установити ціну. Це монопольне право, але в нас у державі є орган, який стежить за нерозповсюдженням зброї. Система продажу та виготовлення зброї, яка нині існує в Україні, вже застаріла, і її необхідно змінювати", - зазначив він.

З цією оцінкою згоден також радник гендиректора ДК "Укроборонпром" Сергій Тетерук.

"Згоден, знаю, в яких умовах формувалася монополія, пам'ятаю ті ляпаси, яких Україна діставала від США за торгівлю зброєю — у рамках обмежень щодо країн, які не були заборонені Радою Безпеки ООН, а мали суто територіальний характер. Сьогодні ситуація змінюється, а законодавство залишилося на тому самому рівні. Тому, напевно, необхідно давати більше можливостей виходу на зовнішні ринки, — це моя особиста думка, не знаю, як до цього ставиться керівництво "Укроборонпрому", - цитує його думку експерт.

Нагадаємо, відповідно до звіту Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), Україна за підсумками 2011-2015 років увійшла в десятку найбільших світових експортерів озброєння.

Детальніше про проблеми та перспективи оборонного експорту України читайте у статті Валентина Бадрака "Експорт зброї" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".