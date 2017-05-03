Споживання газу в опалювальні сезони в Україні за останні п'ять років скоротилось на 16,5 млрд куб. м.

Проаналізувати тенденції споживання газу кожним домогосподарством поки що неможливо.
Автор вказує, що проаналізувати тенденції споживання газу кожним домогосподарством поки неможливо через відсутність у багатьох споживачів побутових або хоча б будинкових лічильників газу.
Тим не менше, дані "Укртрансгазу", який здійснює транспортування газу і через територію України в якості оператора ГТС, дають повне уявлення про обсяги та динаміку споживання палива певними категоріями споживачів.
"Якщо порівнювати обсяги спожитого газу в опалювальні сезони 2012–2013-х і 2016–2017 рр., то очевидно, що загалом споживання газу скоротилося майже на 16,5 млрд кубометрів — з 39,982 до 23,495 млрд ", – вказує автор.
Детальніше про підсумки опалювального сезону 2016-2017 рр. в Україні читайте в матеріалі Алли Єрьоменко "Опалювальний сезон: тенденції та цифри" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA