Споживання газу в опалювальні сезони в Україні за останні п'ять років скоротилось на 16,5 млрд куб. м.

Проаналізувати тенденції споживання газу кожним домогосподарством поки що неможливо.

Україна скоротила споживання газу в опалювальний сезон майже в два рази Андрій Товстиженко, DT.UA

Порівняння обсягів спожитого газу в опалювальні сезони 2012-2013 рр. і 2016-2017 рр. дозволяє стверджувати, що споживання газу в цілому скоротилося майже на 16,5 млрд куб. м. Про це у своєму матеріалі дляпише Алла Єрьоменко.

Автор вказує, що проаналізувати тенденції споживання газу кожним домогосподарством поки неможливо через відсутність у багатьох споживачів побутових або хоча б будинкових лічильників газу.

Тим не менше, дані "Укртрансгазу", який здійснює транспортування газу і через територію України в якості оператора ГТС, дають повне уявлення про обсяги та динаміку споживання палива певними категоріями споживачів.

"Якщо порівнювати обсяги спожитого газу в опалювальні сезони 2012–2013-х і 2016–2017 рр., то очевидно, що загалом споживання газу скоротилося майже на 16,5 млрд кубометрів — з 39,982 до 23,495 млрд ", – вказує автор.

Детальніше про підсумки опалювального сезону 2016-2017 рр. в Україні читайте в матеріалі Алли Єрьоменко "Опалювальний сезон: тенденції та цифри" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".