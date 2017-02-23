Спадкоємців другої черги звільнили від податку

При оформлені спадщини на членів сім'ї спадкодавця першого і другого ступенів оцінку об'єктів проводити не потрібно.

Онуки, сестри та брати не платитимуть 5%-й податок при отриманні спадщини Андрій Товстиженко, DT.UA

внесла зміни до Податкового кодексу України щодо оподаткування спадщини та уточнення деяких положень. Законопроект №0940 підтримали 278 народних депутатів.

На сьогодні нульова ставка по сплаті податку за оформлення спадщини розповсюджується тільки на першу чергу споріднення, проте рідні брати та сестри, баба та дід, як з боку батька, так і з боку матері, та онуки сплачують 5% податку за оформлення спадщини.

Прийнятим законом звільняються від сплати податку на доходи фізичних осіб при оформленні спадщини спадкоємці першої та другої черги споріднення.

Законом також встановлено, що не проводиться оцінка об'єктів спадщини для цілей оподаткування, які успадковуються членами сім'ї спадкодавця першого і другого ступенів споріднення, та уточнено порядок оподаткування подарунків.

Соціологічні дослідження свідчать про низький рівень податкової грамотності населення в Україні — лише 10% опитаних українців знають, скільки вони платять податків. При цьому близько 70% респондентів вважають несправедливим розмір діючих податків.