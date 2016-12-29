Соціальні стипендії складуть від 1 до 2 тисяч гривень

Соціальні стипендії отримуватимуть студенти-сироти та студенти, позбавлені батьківського піклування.

Студенти-сироти та позбавлені батьківського піклування буду отримувати до 2 тис. грн Андрій Товстиженко, ZN.UA

Розмір державних соціальнихвищих навчальних закладів складе від 1 тис. до 2 тис. грн, повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева.

У ході селекторної наради він повідомив, що соціальні стипендії отримуватимуть студенти-сироти та студенти, позбавлені батьківського піклування.

Для отримання стипендії студенти повинні подати заяви в свої вузи, повідомив міністр.

"Студентам дано два місяці на звернення із такою заявою, тобто до кінця лютого. Якщо до 1 березня вони не звернуться із заявою, а звернуться після 1 березня, то стипендії призначатимуться з місяця звернення, а якщо до 1 березня, то з 1 січня", - сказав Рева.

28 грудня Кабінет міністрів України затвердив розмір мінімальної академічної стипендії на рівні 1100 грн, а розмір підвищеної стипендії – 1 600 грн. Заступник міністра освіти і науки Володимир Ковтунець заявив, що основою для формування рейтингу, згідно з яким будуть виплачувати стипендію, стане успішність студентів.