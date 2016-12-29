Ситуація на ринку нафтопродуктів в 2017 році буде залежати від білоруських НПЗ та позиції Росії – експерти

Скорочуючи білоруським виробникам поставки нафти, Москва може переслідувати власні інтереси в Україні.

Російські виробники палива будуть конкурувати з білоруськими за український ринок atn.ua

Ситуація на українському ринку нафтопродуктів в 2017 році буде визначатися білоруськими експортерами та позицією Росії, пишуть у своїй статті для DT.UA Алла Єрьоменко Сергій Куюн nf Геннадій Кобаль.

"Розклад сил у 2017-му буде залежати головним чином від завантаження білоруських НПЗ, а також від позиції РФ в питаннях експорту нафтопродуктів в Україну", - вказують автори.

Фахівці нагадують, що рік, що минає, став найбільш успішним роком для білоруської нафтопереробки в Україні.

"2016-й став роком тріумфу білоруських НПЗ, які зовсім трохи не дотягнули до історичного рекорду поставок, зафіксованого у 2012 р., — 4,2 млн т бензину й ДП. Хоча якщо врахувати зростаючі поставки скрапленого газу, мазуту та бітумів, 2016-й буде, безумовно, найуспішнішим роком для білоруської нафтопереробки в Україні.", - йдеться в статті.

Разом з тим, експерти звертають увагу на відновлення у липні роботи російського нафтопродуктопроводу "Самара—Західний", який вийшов на обсяги роботи, небачені за всю історію його роботи в незалежній Україні.

"Під кінець року магістраль вийшла на обсяги, яких не було за всю історію її роботи в незалежній Україні — близько 180 тис. т на місяць. При цьому труба почала транспортування продукту стандарту якості Євро-5", - зазначають фахівці.

Єрьоменко, Куюн та Кобаль, при цьому припускають, що проблеми, які виникли у білоруських НПЗ з постачанням російської сировини (скорочення поставок нафти до 18 млн тонн замість затребуваних 23 млн тонн в 2017 році), пов'язані з російськими інтересами в Україні.

"Москва певне веде якусь гру. У 2016 р. директивно були закриті залізничні поставки російського ДП, але загальний обсяг експорту в Україну зберігся завдяки поставкам нафтопродуктопроводом. Це також означає, що якщо раніше активну роль відігравав "Лукойл", то нині постачальник один — "Роснефть". Можливо, це пов'язано з внутрішньоросійськими розкладами: "Лукойл" по суті залишився єдиною великою недержавною компанією, якій пророкують повернення в державне лоно", - вказують автори.

Аналітики також констатують, що польські і литовські нафтопродукти, частка яких на українському ринку ще недавно перевищувала 10 відсотків, йдуть, не витримуючи конкуренції з українськими, білоруськими і російськими аналогами.

Раніше повідомлялося, що за підсумками 10 місяців 2016 року білоруські постачальники експортували до України 3,3 млн т світлих нафтопродуктів, продемонструвавши 80% зростання на постачання бензину і 35% зростання поставок дизельного палива.

Детальніше про ключові зміни в нафтогазовидобуванні та на ринку нафтопродуктів за минулий рік читайте у статті Алли Єрьоменко, Сергія Куюна та Геннадія Кобаля "Про нафту, про газ, зачатки ринку та про нас" у тижневику "Дзеркало тиня. Україна".