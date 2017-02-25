Система ProZorro зробила корупцію наочною і прозорою

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Перемогти корупцію не вдалося, а учасників з низькою ціною просто виключають, використовуючи надумані претензії.

Система ProZorro дозволяє розгледіти корупцію в деталях

З початку запуску системи публічних закупівель пройшов рік. Аналіз тендерів для вибору оціночної копанні при розрахунку тарифів на електроенергію показує, що корупція стала прозорою, пише в своїй статті дляНаталія Петрова.

Як зазначає автор, в Україні кілька тисяч оціночних компаній, які мають сертифікати суб'єкта оціночної діяльності — свого роду ліцензію на оцінку. Але регулятор (НКРЕКП) вирішив, що потрібно обмежити коло залучених оцінювачів "четвіркою", рекомендувавши проводити оцінку тільки в компанії Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young, KPMG.

ProZorro демонструє, що ці компанії виграють всі тендери, навіть не конкуруючи між собою, а інші програють, незважаючи на те, що пропонують більш низькі ціни.

"Аналіз документів показує, що зауваження до двох компаній не з "четвірки" — формальні, як кажуть, причепилися до ком. Але їх пропозиції відхиляються, а переможцем знову визнається ТОВ "Делойт і Туш", незважаючи на наявність дрібних порушень, на які в цьому випадку закрили очі", - йдеться в статті.

Автор вважає, що творці системи ProZorro кажуть, що, мовляв, зробили все прозорим, а ви повинні знаходити спосіб, як це використовувати. Але прозорість — це тільки перший крок, треба рухатися далі по шляху неможливість довільного вибору переможця та відхилення інших учасників з надуманих і формальних умов.

"Ми дорікали тендерній палаті в корупції, тому розробили спеціальний закон "Про публічні закупівлі" та систему ProZorro для того, щоб побороти цю корупцію. На жаль, аналіз показує, що перемогти корупцію не вдалося, а учасників з низькою ціною просто виключають, використовуючи надумані претензії і неіснуючі помилки. У результаті замість прихованої корупції ми отримали відкриту і навіть прозору, але від того не менш цинічну", - підсумовує автор.

Докладніше читайте в матеріалі Наталії Петрової "ProZorro: прозора корупція?" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".