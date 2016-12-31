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Сирійська опозиція вимагає припинити вогонь, погрожуючи вийти з домовленостей про перемир'я

31 грудня в 12:54

Зіткнення і повітряні удари збереглися в деяких областях.

Алеппо
Опозиція заявляє про те, що війська Асада наршуют перемир'я
Сирійська опозиція заявила про те, що буде вважати угоду про припинення вогню "недійсною", якщо війська президента Башара Асада і їх союзники продовжать вести вогонь, повідомляє Reuters.

Росія, яка підтримує Асада, закликала Організацію Об'єднаних Націй дати своє благословення на крихке перемир'я, вже третя в цьому році, завдяки якому намагаються покласти край майже шестирічної війни в Сирії.

Зіткнення і повітряні удари збереглися в деяких областях після оголошення режиму "тиші" (опівночі 30 грудня).

"Тривалі порушення (перемир'я - ред.) з боку режиму (Башара Асада. - Ред.), а також бомбардування і спроби атакувати підконтрольні революційним фракціям райони можуть зробити угоду недійсною", - цитує агентство заяву опозиції.

Також наголошується, що урядові війська та їх союзники зберігають активність в районі на північний захід від Дамаска.

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Як повідомлялося раніше, турецька і російська сторони погодили новий план перемир'я в Сирії. Запропоноване перемир'я не буде стосуватися терористичних організацій. У разі успішного припинення вогню, сирійський уряд і опозиція приступлять до переговорів по врегулюванню конфлікту в Астані. Гарантами врегулювання виступлять Туреччина і Росія.

Режим припинення вогню в Сирії набув чинності опівночі 30 грудня.

Основні моменти історії сирійського конфлікту читайте у спецпроекті DT.UA "Що важливо знати про конфлікт у Сирії".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Сирія вогонь опозиція Асад
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