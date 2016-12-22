Шлапак підтвердив переведення євробондів "Приватбанку" у капітал

Банк разом з НБУ буде намагатися знайти з власниками облігацій спільну мову, або доводити свою правоту в судовому порядку.

НБУ вніс єврооблігації "Привату" в перелік фінансових інструментів, переведених у капітал

У процесі націоналізації "" його єврооблігації з якоїсь причини потрапили в перелік фінансових інструментів, переведених у капітал, повідомив голова правління банку Олександр Шлапак.

"Єврооблігації чомусь потрапили в перелік тих фінансових інструментів, що були переведені в капітал. Це було рішення Національного банку, і тому я думаю, ми разом з Нацбанком і будемо пробувати, чи знайти спільну мову з власниками єврооблігацій, якщо ні, то будемо в судовому порядку доводити правоту ",- цитує "Інтерфакс-Україна" його заяву на брифінгу в четвер.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в ході націоналізації "Приватбанку" його борги перед утримувачами єврооблігацій були конвертовані в капітал. Обсяг емісії двох випусків єврооблігацій сягав суми 335 млн доларів.

Після конвертації боргу банку капітал та його скорочення після формування резервів, Мінфін викупив 100% акцій "Привату" за 1 гривню. Таким чином, заборгованість банку перед власниками облігацій була обнулена.

Нагадаємо, 19 грудня вартість єврооблігацій "Приватбанку" знизилася після заяви міністра фінансів України Олександра Данилюка про примусову конвертацію боргу з цінних паперів в капітал банку.

22 грудня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) і Міністерство фінансів підписали договір про продаж 100% акцій ПАТ КБ "Приватбанк", в результаті чого власником 100% акцій банку стала держава в особі Міністерства фінансів України.

Кабінет міністрів України 18 грудня ухвалив рішення про націоналізацію Приватбанку. Згідно з рішенням, Міністерство фінансів викупить 100% його акцій за 1 грн. Після цього Мінфін візьме участь у капіталізації банку шляхом придбання акцій додаткової емісії. Кабмін також доручив Мінфіну випустити облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у розмірі до 116,8 млрд грн терміном обігу до 15 років і процентною ставкою доходу на рівні не вище 10,5% річних з подальшим внесенням їх від імені держави в оплату за акції додаткової емісії Приватбанку.