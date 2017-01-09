Середня ціна нафти російської нафти Urals у 2016 році впала на 18% до 42 доларів

Російський бюджет був сформований виходячи з ціни нафти в 50 доларів за барель. Незважаючи на зростання наприкінці року, середня ціна була нижче.
За даними Мінфіну РФ, середня ціна на нафту марки Urals в грудні 2016 року склалася в розмірі 52,08 доларів за барель, що в 1,4 рази вище, ніж у грудні 2015 року (36,42 доларів за барель).
У 2015 році середня ціна російської нафти марки Urals склала 51,23 доларів за барель. У 2014 році середня ціна була на рівні 97,6 доларів за барель. Таким чином, в 2015 році ціна знизилася на 46,37 доларів, або на 47,5%.
Російський держбюджет на 2016 рік був сформований на основі ціни на нафту до 50 доларів за барель. Нафта забезпечує приблизно половину доходів РФ.
У вересні 2016 року президент РФ Володимир Путін заявив, що поточна ціна на нафту влаштовує Росію, хоча вона і несправедлива. "Ціна повинна бути справедлива. Зараз - ні, можна було б трохи і вище", - сказав він на брифінгу за підсумками засідання G20.DT.UA