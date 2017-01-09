Середня ціна нафти російської нафти Urals у 2016 році впала на 18% до 42 доларів

Російський бюджет був сформований виходячи з ціни нафти в 50 доларів за барель. Незважаючи на зростання наприкінці року, середня ціна була нижче.

Кремлівська влада за минулий рік втратила п'яту частину своїх нафтових доходів rosneft.ru

Середня ціна російської нафти марки Urals за підсумками 2016 року склала 41,9 доларів за барель, що на 18,2% нижче, ніж у 2015 році (51,23 доларів за барель).

За даними Мінфіну РФ, середня ціна на нафту марки Urals в грудні 2016 року склалася в розмірі 52,08 доларів за барель, що в 1,4 рази вище, ніж у грудні 2015 року (36,42 доларів за барель).

У 2015 році середня ціна російської нафти марки Urals склала 51,23 доларів за барель. У 2014 році середня ціна була на рівні 97,6 доларів за барель. Таким чином, в 2015 році ціна знизилася на 46,37 доларів, або на 47,5%.

Російський держбюджет на 2016 рік був сформований на основі ціни на нафту до 50 доларів за барель. Нафта забезпечує приблизно половину доходів РФ.

У вересні 2016 року президент РФ Володимир Путін заявив, що поточна ціна на нафту влаштовує Росію, хоча вона і несправедлива. "Ціна повинна бути справедлива. Зараз - ні, можна було б трохи і вище", - сказав він на брифінгу за підсумками засідання G20.