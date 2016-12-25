Серед мільйона клієнтів "Київенерго" за розстрочкою виплат по рахунках звернулися всього 170 осіб

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У громадян виробився стійкий психологічний імунітет на пропозицію Кабміну оплачувати ЖКГ-послуги по частинах.

Кияни не хочуть оплачувати свої рахунки за "комуналку" в розстрочку Наталія Шевченко, DT.UA

За минулий місяць наданою Кабміном можливістю оплатити врахунки за електро - та теплопостачання скористалися всього 170 чоловік з понад мільйона клієнтів "Київенерго", мінімум 20% з яких на сьогодні вже є боржниками.

Про це у своєму матеріалі для DT.UA пише Алла Єрьоменко. На її думку, українці сприйняли дану ініціативу Кабміну з недовірою.

"На пропозицію Кабміну і прем'єра В.Гройсмана про розстрочку виплат за комунальні послуги у громадян виробився стійкий психологічний імунітет. Як ви думаєте, скільки громадян звернулося по розстрочення виплат позахмарних рахунків за електро-, теплоенергію і гарячу воду, наприклад, до "Київенерго"? Аж 170 осіб за минулий місяць із понад мільйона клієнтів, мінімум 20% з яких уже боржники", – пише автор.

Єременко вказує, що дані цифри – показник довіри населення до уряду, який маніпулює цифрами і обіцянками. Автор звертає увагу, зокрема, на ситуацію з переплатами по субсидіях, які списали, всупереч гучним заявам Кабміну.

"Майже рік у всіх ЗМІ насамперед урядовці розповідали, що субсидії й компенсації — це безповоротна допомога громадянам у важкій фінансовій ситуації. Мовляв, спростили їх видачу, і переплати зарахуються в опалювальний сезон. А потім тихенько всі переплати забрали. Громадяни одержали останні платіжки і не знайшли там своїх переплат. Але ж люди розраховували на те, що зможуть використовувати ці суми в зимовий період, коли платежі традиційно більші, а при нинішніх цінах — у рази", – резюмує оглядач.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 19 жовтня прийняв рішення про запровадження можливості оплачувати рахунки за опалення впродовж кількох місяців. Новація буде розповсюджуватись тільки на тих громадян, які не отримують житлові субсидії. Діяти вона буде на платежі в опалювальний період, з жовтня по березень.

Для того, щоб отримати розстрочку, потрібно буде звернутися із заявою. В місяць звернення необхідно буде оплатити 50% рахунку, іншу частину - рівномірно протягом квітня-вересня наступного року, до початку наступного опалювального сезону.

Читайте інтерв'ю з керівниками газо - та теплопостачальних компаній, присвячені складнощам оплати комунальних послуг, в матеріалі Алли Єрьоменко "Як не стати безхатьком" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".