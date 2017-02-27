Ще одна країна обмежила імпорт українського м'яса і яєць

Рішення прийнято через спалахи пташиного грипу в Європі.

Катар обмежив імпорт м'яса і яєць з України.

"Згідно листа-повідомлення Мінекономрозвитку від 20 лютого 2017 року №4232-06 / 5450-03 Міністерством охорони здоров'я держави Катар прийнято рішення, згідно якого з 1 березня 2017 року в країні вводяться нові правила здійснення імпорту окремих категорій продовольчих товарів, зокрема продукції птахівництва (м'ясо домашньої птиці і супутні продукти, курячі яйця), а також червоного м'яса (баранина, яловичина) ", - наголошується в повідомленні.

При цьому підприємства-імпортери для ввезення на територію Катару будь-якого виду м'яса або м'ясопродуктів, а також продукції птахівництва зобов'язані отримати попередній дозвіл у Департаменті тварин ресурсів Міністерства муніципальних справ та екології Катару.

Рішення прийняли через спалахи захворювання пташиного грипу в європейських країнах.

Нагадаємо, що 13 лютого через ризик поширення пташиного грипу Молдова ввела заборону на імпортне м'ясо з України, Німеччини, Польщі та Росії.

Повідомлялося, що в січні цього року Україна відновила поставки курятини на європейський ринок, припинені восени 2016 року із-за спалаху пташиного грипу в Херсонській області.

Нагадаємо також, що у січні Україна збільшила експорт м'яса птиці на 50%, свинини – на 31%. При цьому імпорт м'яса птиці скоротився на 20,2%, свинини – у 4,7 разів.

За підсумками 2016 року Україна збільшила експорт м'яса птиці та субпродуктів на 48,9% - до 240,16 тис. тонн. Імпорт цієї продукції зріс на 36% порівняно з 2015 роком – до 83,3 тис. тонн. Крім того, Україна скоротила поставки свинини на зовнішні ринки в 8,6 разів – до 3,16 тис. тонн, імпорт цієї продукції впав на 23,2% – до 2,84 тис. тонн.

У квітні 2016 року Молдова ввела квоти на м'ясо-молочну продукцію з України. Завезена понад встановлених квот українська продукція обкладалась захисними митами.