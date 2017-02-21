СБУ розблокувала перші партії зрідженого газу

Оформлення пройшли вагони, які оглянуті "Укрзалізницею" на предмет справності.
За його словами, СБУ направила відповідний лист Енергетичній митниці, яка почала випускати у вільний обіг вантажі, що простоювали вже третій місяць.
"Оформлення поки пройшли лише ті вагони, які отримали огляд "Укрзалізницею" на предмет справності. За рештою поки питання", - повідомив Михайлик.
Він також додав, що 20 лютого представники компаній-імпортерів, які опинилися в блокаді, зустрілися з першим віце-прем'єр-міністром, міністром економічного розвитку Степаном Кубивом.
Нагадаємо, що перші цистерни з ЗВГ були заблоковані ще 16 листопада 2016 року. Ситуація загострилася в лютому з введенням Міністерством економічного розвитку і торгівлі санкцій проти 25 українських трейдерів нафтопродуктів, а також забороною "Укрзалізниці" регіональним підрозділам на експлуатацію вагона-цистерни, навантаженим скрапленим газом.
Раніше повідомлялося, що в 2016 році частка нелегальних продажів зрідженого газу у Києві досягла 70% ринку. Із-за дорожнечі бензину споживання скрапленого газу в Україні за 2016 рік зросло на 30%.
Детальніше про ринок зрідженого газу в Україні читайте в матеріалі Артема Куюна "Скраплений газ: бар'єрам всупереч" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".OilNews