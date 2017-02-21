СБУ розблокувала перші партії зрідженого газу

Оформлення пройшли вагони, які оглянуті "Укрзалізницею" на предмет справності.

Перші партії зрідженого газу вже в дорозі.

Служба безпеки України 20 лютого розблокувала раніше затримані партії. Про це повідомив голова полтавської компанії "Автотранс" Сергій Михайлик OilNews

За його словами, СБУ направила відповідний лист Енергетичній митниці, яка почала випускати у вільний обіг вантажі, що простоювали вже третій місяць.

"Оформлення поки пройшли лише ті вагони, які отримали огляд "Укрзалізницею" на предмет справності. За рештою поки питання", - повідомив Михайлик.

Він також додав, що 20 лютого представники компаній-імпортерів, які опинилися в блокаді, зустрілися з першим віце-прем'єр-міністром, міністром економічного розвитку Степаном Кубивом.

Нагадаємо, що перші цистерни з ЗВГ були заблоковані ще 16 листопада 2016 року. Ситуація загострилася в лютому з введенням Міністерством економічного розвитку і торгівлі санкцій проти 25 українських трейдерів нафтопродуктів, а також забороною "Укрзалізниці" регіональним підрозділам на експлуатацію вагона-цистерни, навантаженим скрапленим газом.

Раніше повідомлялося, що в 2016 році частка нелегальних продажів зрідженого газу у Києві досягла 70% ринку. Із-за дорожнечі бензину споживання скрапленого газу в Україні за 2016 рік зросло на 30%.

Детальніше про ринок зрідженого газу в Україні читайте в матеріалі Артема Куюна "Скраплений газ: бар'єрам всупереч" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".