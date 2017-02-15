S&P оцінила українську банківську систему як одну з найризикованіших у світі.

Найбільш негативний вплив на банківський сектор має високий рівень проблемних кредитів.

Українська банківська система одна з найризикованіших в світі.

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Rating оцінює банківську систему України як високоризикову по методології оцінки галузевих і країнових ризиків банківського сектору (Banking Industry Country Risk Assessment - BICRA), повідомляється в звіті S&P.

"Незважаючи на певне покращення макроекономічної ситуації в Україні в 2016 році і її подальше поліпшення в 2017 році, ризик української банківської системи залишається одним з найвищих у світі, що відображено в її оцінці на рівні 10 (країни з найбільшими ризиками)", - зазначено в документі.

У грудні S&P Global Ratings також оцінювало банковску систему України як високоризиковий. Агентство підкреслювало, що найбільш негативний вплив на банківський сектор має високий рівень проблемних кредитів. При цьому S&P Global Ratings схвалив дії НБУ щодо виведення з ринку 80 проблемних комерційних банків.

Нагадаємо, що, за оцінками ФГВФО, вартість активів 70 банків, які ліквідуються у 2017 році, всього 94 млрд грн, а не 418 млрд грн. 80% активів банків-банкрутів існують виключно "на папері".

Крім того, в 2016 році ФГВФО отримав від продажу власності неплатоспроможних банків 3 млрд грн. Сумарні надходження ФГВФО за підсумками 2016 року можуть скласти 7 млрд грн.