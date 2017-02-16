Румунія в Чорному морі знайшла велике родовище газу

Видобуток природного газу планують почати через два роки.

Румунія в Чорному морі знайшла нове родовище газу.

Компанія Black Sea Oil and Gas виявила в румунських територіальних водах Чорного моря, за попередніми даними, від 10 до 20 мільярдів кубічних метраПро це розповів генеральний директор компанії Марк Биком, повідомляє Укрінформ

"За попередніми даними, виявлені поклади природного газу (від 10 до 20 мільярдів кубічних метра) становлять близько 10% споживаного в Румунії газу впродовж наступних п'яти років. В даний час наша компанія готує всю необхідну документацію для затвердження в Національному агентстві з регулювання в енергетики", - підкреслив Биком.

За його словами, якщо документи вдасться затвердити до кінця 2017 року, то через два роки компанія зможе приступити до видобутку природного газу.

Румунські експерти відзначають, що це дозволить Румунії повністю забезпечити себе природним газом і не залежати від російських поставок. В даний час нестачу обсягу газу (трохи більше 3%) Румунія імпортує з Росії.

Нагадаємо, що 13 лютого "Укргазвидобування" направила в Державну службу геології та надр України заяву на отримання дозволу на використання природних ресурсів чорноморського шельфу. У компанії заявили, що планують почати видобуток газу на шельфі моря вже через 2-3 роки.

Як повідомлялося, Україна в листопаді минулого року відновила розвідку нафти і газу в Чорному морі. Єдине українське наукове судно вирушило в експедицію після трьох років простою.