Розроблена програма по залученню лоукостів в Україну – Порошенко

В Україну зайдуть лоукостери за програмою Ryanair

На сьогодні вже розроблено спеціальну програму по залученню лоукостів в Україні, заявив президент Петро Порошенко в інтерв'ю телеканалу "1 + 1".

"Ми робимо абсолютно скоординовану програму по залученню в Україну великої кількості авіакомпаній, так званих лоукостів, які дадуть можливість за кілька десятків євро організувати квиток в обидві сторони", - сказав Порошенко.

За його словами, багато бюджетних авіакомпаній вже бачать Україну як дуже перспективний ринок з дешевими квитками.