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Розроблена програма по залученню лоукостів в Україну – Порошенко

12 травня в 02:13
Україна готується до безвізу з Євросоюзом.
Ryanair
В Україну зайдуть лоукостери за програмою
Ryanair
На сьогодні вже розроблено спеціальну програму по залученню лоукостів в Україні, заявив президент Петро Порошенков інтерв'ю телеканалу "1 + 1".

"Ми робимо абсолютно скоординовану програму по залученню в Україну великої кількості авіакомпаній, так званих лоукостів, які дадуть можливість за кілька десятків євро організувати квиток в обидві сторони", - сказав Порошенко. 

За його словами, багато бюджетних авіакомпаній вже бачать Україну як дуже перспективний ринок з дешевими квитками. 

 
Лоукостер Ryanair до кінця 2017 запустить 11 рейсів з Києва та Львова. З Києва лоукост буде літати в Лондон, Манчестер, Ейндховен і Стокгольм, а зі Львова - в Лондон, Ейндховен, Берлін, Вроцлав, Краків, Будапешт, Меммінген. 

Раніше повідомлялося, що Рада ЄС остаточно затвердить візову лібералізацію Євросоюзу з Україною на засіданні 11 травня. Таким чином, безвізовий режим набуде чинності в червні 2017 року.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Україна Порошенко Львів Лондон авіа Київ Євросоюз Краків Вроцлав Берлін Манчестер Стокгольм Будапешт
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