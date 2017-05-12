Розроблена програма по залученню лоукостів в Україну – Порошенко

"Ми робимо абсолютно скоординовану програму по залученню в Україну великої кількості авіакомпаній, так званих лоукостів, які дадуть можливість за кілька десятків євро організувати квиток в обидві сторони", - сказав Порошенко.
За його словами, багато бюджетних авіакомпаній вже бачать Україну як дуже перспективний ринок з дешевими квитками.
Раніше повідомлялося, що Рада ЄС остаточно затвердить візову лібералізацію Євросоюзу з Україною на засіданні 11 травня. Таким чином, безвізовий режим набуде чинності в червні 2017 року.