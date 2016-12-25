Розміщення бази даних "Приват24" за кордоном суперечить нормативам НБУ

Співзасновниками американської компанії, що володіє ОС, на якій працює "Приват24", є вчорашні акціонери Приватбанку.
Про це у своїй статті для DT.UA пише Юрій Сколотяний. За його словами, хоча формально права на "Приват24" перейшли у власність держави, дана система не може працювати без софтe nf програмних кодів, які банку не належать.
"Приват24" працює на базі хмарної операційної системи Corezoid (як, не виключено, і весь процесинг "Привату"), власник якої зовсім не Приватбанк, а американська компанія Middleware Inc. Її співзасновниками є вчорашні акціонери банку, тому якою виявиться майбутня ціна за хостинг — хороше питання", - йдеться в статті.
"Як, до речі, цікаво й те, чому стало можливим, що система обробки і зберігання інформації "Приват24" перебуває за кордоном, якщо нормативка НБУ це прямо забороняє (п. 1.4 постанови НБУ №254 від 18 червня 2003 р.)? Знову "юридичні нюанси"?", - задається питанням Сколотяний.
Раніше перший заступник голови правління НБУ Яків Смолій заявляв, що всі сервіси націоналізованого "Приватбанку" (у тому числі – система інтернет-банкінгу "Приват 24"), під час і після націоналізації банку будуть працювати у звичайному режимі.
22 грудня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) і Міністерство фінансів підписали договір про продаж 100% акцій ПАТ КБ "Приватбанк", в результаті чого власником 100% акцій банку стала держава в особі Міністерства фінансів України.
Детальніше про процес і наслідки повної націоналізації "Приватбанку" читайте у статті Юрія Сколотяного "Про застави і заручників" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA