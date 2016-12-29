Роздрібний акциз на паливо ліквідували в рамках бюджетного процесу

Тим не менш, у нелегальних продавців палива залишиться значний запас міцності для продовження "бізнесу".

Проблемний роздрібний акциз усунули при підготовці бюджету на наступний рік Андрій Товстиженко, DT.UA

Так званийна паливо, що став причиною різкого відходу ринку нафтопродуктів "в тінь", був ліквідований в рамках процесу затвердження Держбюджету на 2017 рік.

Про це у своїй статті для DT.UA пишуть Алла Єрьоменко Сергій Куюн та Геннадій Кобаль. За словами експертів, даний акциз був одним з основних дестабілізуючих факторів ринку.

"У 2017 р. ринок іде з іще однією великою перемогою: у рамках бюджетного процесу був ліквідований так званий роздрібний акциз — основний дестабілізуючий фактор, який викликав деформацію конкуренції та зростання кількості нелегальних пунктів продажу нафтопродуктів та особливо скрапленого газу", - йдеться в статті.

Автори вказують, що скасування акцизу ліквідує перевагу нелегальних реалізаторів, що ніколи його не сплачували. Тим не менше, говорити про детінізацію ринку, на їхню думку, нині зарано.

"Скасування роздрібного акцизу в розмірі близько 1,2 грн/л ліквідує перевагу нелегалів, які цього акцизу ніколи не платили. Однак у них залишається досить солідний запас міцності у вигляді низьких витрат на вхід у бізнес (у 3–4 рази дешевше та в 10–15 разів швидше, ніж будівництво легального об'єкта), а також торгівлі "повз касу" з подальшою легалізацією "чорної готівки" через податкові скрутки (тільки це додає 6–7% рентабельності). Це стане основною лінією протистояння на ринку наступного року", - відзначають експерти.

Фахівці звертають увагу на те, що встановлений у держбюджеті-2017 знижений акциз на скраплений газ також продовжить життя нелегальним заправним пунктам.

"акциз на бензин і ДП був підвищений на 42 євро/1000 л у результаті перенесення роздрібного акцизу, тоді як акциз на пропан-бутан виріс лише на 21 євро/1000 л. Це означає, що підвищена цінова привабливість скрапленого газу зберігатиметься, отже, буде затребувана й величезна мережа нелегальних заправок", - підсумовують автори.

Раніше Сергій Куюн писав для DT.UA, що за підсумками першого кварталу нинішнього року бюджет недоотримав близько 500 млн грн надходження від акцизного збору з роздрібного обороту нафтопродуктів, що становить 26 відсотків від очікуваної раніше суми збору в 1,9 млрд грн.

У Листопаді він повідомляв, що в Мінфіні на рівні вищого керівництва заблокували компромісну реформу роздрібного акцизу, на необхідності якої наполягали учасники ринку нафтопродуктів, депутати профільного комітету Верховної Ради, представники АМКУ, Асоціації міст України та "податкового крила" самого Мінфіну.

Детальніше про ключові зміни в нафтогазовидобуванні та на ринку нафтопродуктів за минулий рік читайте у статті Алли Єрьоменко, Сергія Куюна та Геннадія Кобаля "Про нафту, про газ, зачатки ринку та про нас".