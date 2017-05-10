Ротшильдів вибрали переговірниками для реструктуризації кредитів екс-власників "Приватбанку"

Уряд виконав одне із зобов'язань Меморандуму з МВФ.

Ротшильдів залучили до вирішення проблем «Приватбанку» УНІАН "Приватбанк" має намір підписати договір з консорціумом міжнародних компаній на чолі з Rothschild & Co щодо переговорів про реструктуризацію кредитів колишніх власників банку, зазначається в повідомленні прес-служби фінустанови.

Повідомляється, що 13 квітня 2017 р. наглядова рада "Приватбанку" вибрала консорціум компаній у складі Rothschild & Co, ТОВ "Ернст енд Янг" і ТОВ "Фінпоінт" переможцем конкурсу з визначення міжнародно визнаної компанії для проведення переговорів про реструктуризацію, внесення додаткового забезпечення і відновлення вартості проблемних кредитів, інших позик і зобов'язань з фінансового лізингу, наданих колишнім кінцевим бенефіціарам "Приватбанку" або особам, які прямо чи опосередковано пов'язані з колишніми бенефіціарами банку, для максимізації якості такого кредитного портфеля.

"Враховуючи зобов'язання кінцевих бенефіціарних власників банку (лист від 16 грудня 2016 р.) та виходячи з необхідності забезпечення стабільності фінансової системи і захисту прав та інтересів вкладників, уряд України 18 грудня 2016 р. прийняв рішення про входження держави в капітал "Приватбанку", згідно з яким держава в особі Міністерства фінансів України стала власником 100% акцій, а "Приватбанк" був докапіталізований на суму 116,8 млрд грн", - сказано в повідомленні.

Згідно з Меморандумом про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ, уряд України до кінця квітня 2017 р. зобов'язався призначити міжнародно визнану компанію для проведення переговорів про реструктуризацію, внесення додаткового забезпечення і відновлення вартості проблемних кредитів і позик, наданих колишнім кінцевим бенефіціарам "Приватбанку" та пов'язаним з ними особам для цілей мінімізації витрат держави.

Повідомлялося, що Мінфін до кінця травня схвалить остаточні кроки для завершення оздоровлення "Приватбанку".

Нацбанк та Міністерство фінансів мають намір узгодити фінальну цифру докапіталізації "Приватбанку".

Кабінет міністрів 18 грудня прийняв рішення про націоналізації "Приватбанку" і купівлі Мінфіном 100% його акцій за 1 грн.