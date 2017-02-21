"Роснефть" уклала контракт на купівлю нафти у іракського Курдистану

У планах "Роснефті" знайти нові ринки збуту для курдської нафти.

"Роснефть" уклала новий контракт на купівлю нафти. rosneft.ru "Роснефть" та регіональний іракський уряд Курдистану підписали в рамках конференції IP Week в Лондоні угода про співробітництво в галузі розвідки, видобутку, інфраструктури, логістики і трейдингу вуглеводнів, повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з релізом, у відповідності з умовами угоди сторони уклали контракт на покупку і продаж нафти в адресу "Роснефті" в період з 2017 по 2019 рр. Договір передбачає передоплату. Покупцем продукції виступить трейдинговий підрозділ "Роснефть" - Rosneft Trading SA.

"Ми раді початку взаємовигідного партнерства з Курдистаном і сподіваємося, що разом зможемо знайти нові ринки збуту для курдської нафти. Контракт дозволить забезпечити сировиною міжнародну мережу НПЗ "Роснефти" і підвищити її ефективність", - сказав головний виконавчий директор "Роснафті" Ігор Сєчін.

Нагадаємо, "Роснефть" після покупки "Башнафти", отримала можливість в Іраку працювати на перспективному нафтоносному Блоці 12 в провінціях Наджаф і Мутанна. Блок є частиною Західної пустелі - нерозвіданого регіону з найбільшим в Іраку нафтовим потенціалом. В Курдистані у "Роснефті" проектів поки немає.

Раніше повідомлялося, що в жовтні 2016 року Росія планувала продати 19,5% компанії "Роснефть". РФ розраховувала отримати від угоди 11 мільярдів доларів, які планувалося спрямувати до держбюджету. Тим самим Росія збиралася покрити соціальні витрати.

Також видання Financial Times писало, що приватизація "Роснефті" може врятувати владу Путіна. Компанія отримує близько 22 млрд барелів, а коефіцієнт обсягу виробництва за останні 5 років становить 150%.

Financial Times повідомляло, що BP може укласти угоду з "Роснефтью" на $ 700 млн всупереч санкціям проти Росії. Співпраця європейських і російських компаній розширюється завдяки тому, що санкції Євросоюзу дозволяють європейським корпораціям продовжити виконання раніше укладених контрактів.