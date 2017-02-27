Російський ВТБ Банк найближчим часом може продати БМ Банк

ВТБ Банк (Україна) також шукає покупця.

Скоро можуть продати БМ Банк.

Російський ВТБ розраховує найближчим часом продати свій дочірній банк БМ-банк. Про це повідомив журналістам президент-голова правління ВТБ Андрій Костін.

За його словами, якщо угода не відбудеться, то ВТБ приєднає його до українського ВТБ.

"Є чотири покупця на БМ-банк. Думаю, можлива угода найближчим часом. Якщо не вийде, то будемо приєднувати до ВТБ. Подивимося, хотіли б вийти", - сказав він.

Костін додав, що до БМ-банку проявляють інтерес українські інвестори. Потенційні покупці зараз проводять due dilligence банку. "Думаю, до кінця березня ситуація зрозуміла вже буде", - зазначив він.

Глава ВТБ додав, що ситуація з банком ВТБ (Україна) йде складніше. "Це банк більше, там потрібно більше коштів для його придбання. Але ми поки що ведемо переговори, у нас є bench mark, ми не хотіли б нести додаткові збитки. Зрештою, я думаю, нам треба виходити", - підкреслив Костін.

Нагадаємо, що ВТБ, другий за активами російський держбанк, володіє на території України двома банками: ВТБ (Україна) і БМ-банк.

Раніше повідомлялося, що російський ВТБ хотів би продати український ВТБ. Переговори про продаж тривають.

За підсумками I кварталу 2016 року обсяг сформованих резервів під активні операції російського ВТБ Банку в Україні досяг 70,7%.

У березні 2016 року президент Росії Володимир Путін на закритій зустрічі з представниками бізнесу в Москві порадив їм не поспішати з виходом з України.

Як писало DT.UA ВТБ Банк потрапив у топ-20 найбільших платників податків в бюджет Києва за 2015 рік.