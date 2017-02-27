Російський "Міраторг" спростовує покупку кримських активів Косюка

Хто став новим власником поки не відомо.

"Міраторг" не купував кримські активи Косюка.

Найбільший російський агрохолдинг "Міраторг" спростовує покупку кримських активів компанії "Миронівський хлібопродукт". Про це повідомили в прес-службі "Міраторг", пише LIGA.net

"Ця інформація (про купівлю "Кримської фруктової компанії", фабрики "Дружба Народів Нова" і м'ясокомбінату "Дружба народів") не відповідає дійсності", - повідомили в прес-службі.

Раніше повідомлялося, що кримські активи агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт", який належить соратнику Порошенко та екс-першого заступника голови його адміністрації Юрію Косюку, були продані російській групі "Міраторг".

Нагадаємо також, що виходячи з повідомлення на сайті Лондонської фондової біржі, "Миронівський хлібопродукт" продав свої активи в Криму.

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"Миронівський хлібопродукт" - вертикально інтегрований комплекс підприємств з виробництва курятини, інкубаційних яєць, кормів, займається рослинництвом, виробляє куряче м'ясо під ТМ "Наша ряба". Мажоритарним акціонером компанії є Юрій Косюк. У його розпорядженні знаходиться 65% акцій підприємства.

Раніше Валентина Самар у своїй статті "Темник" для влади" для тижневика "Дзеркало тижня. Україна" писала, що низка великих українських бізнесменів мають намір продати свої активи, що знаходяться на території Кримського півострова. Оскільки підприємства зіткнулися зі складнощами з доставкою сировини та експортом готової продукції.