Російський "Лукойл" завершив продаж "Карпатнафтохіму"

"Лукойл" продав свій останній актив в Україні.

«Лукойл» пішов з ринку України.

Російська нафтова компанія "Лукойл" завершила операцію з продажу 100%-вої частки володіння в Lukoil Chеmical B. V. (Нідерланди), якій належить нафтохімічний завод "Карпатнафтохім", розташований на території Івано-Франківської області, зазначено в повідомленні "Лукойлу".

Тим самим "Лукойл" продав свій останній актив в Україні.

Нагадаємо, що Антимонопольний комітет України дозволив угоду, згідно якої 25% "Карпатнафтохім" перейде у власність Techinservice Limited (Великобританія) та більше 50% підприємства "Карпатнафтохім" через нідерландську Lukoil Chеmical придбав громадянин України, ім'я якого не розкривалося.

Пізніше стало відомо, що Антимонопольний комітет надав дозвіл діючому директору підприємства "Лукойл-Нафтохім" Илхаму Мамедову купити понад 50% компанії Lukoil Chеmical, що володіє "Карпатнафтохім".

"Карпатнафтохім" виробляв етилен, поліетилен, вінілхлорид, каустичну соду, хлор і суспензійний ПВХ. Завод було зупинено у вересні 2012 року у зв'язку з несприятливою ситуацією на ринку нафтохімічної продукції, і до цих пір не запущено (за винятком нетривалого відновлення роботи виробництва ПВХ).

Нагадаємо, що в кінці 2015 року президент компанії "Лукойл" Вагіт Алекперов підтвердив інформацію про відхід з ринків Литви і Латвії. При цьому російський нафтовий гігант почав розпродавати всі активи в балтійських країнах.