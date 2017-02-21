Російський "Лукойл" завершив продаж "Карпатнафтохіму"

"Лукойл" продав свій останній актив в Україні.
Тим самим "Лукойл" продав свій останній актив в Україні.
Нагадаємо, що Антимонопольний комітет України дозволив угоду, згідно якої 25% "Карпатнафтохім" перейде у власність Techinservice Limited (Великобританія) та більше 50% підприємства "Карпатнафтохім" через нідерландську Lukoil Chеmical придбав громадянин України, ім'я якого не розкривалося.
Пізніше стало відомо, що Антимонопольний комітет надав дозвіл діючому директору підприємства "Лукойл-Нафтохім" Илхаму Мамедову купити понад 50% компанії Lukoil Chеmical, що володіє "Карпатнафтохім".
"Карпатнафтохім" виробляв етилен, поліетилен, вінілхлорид, каустичну соду, хлор і суспензійний ПВХ. Завод було зупинено у вересні 2012 року у зв'язку з несприятливою ситуацією на ринку нафтохімічної продукції, і до цих пір не запущено (за винятком нетривалого відновлення роботи виробництва ПВХ).
Нагадаємо, що в кінці 2015 року президент компанії "Лукойл" Вагіт Алекперов підтвердив інформацію про відхід з ринків Литви і Латвії. При цьому російський нафтовий гігант почав розпродавати всі активи в балтійських країнах.Інтерфакс-Україна