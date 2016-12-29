Російський "Газпром" знизив тиск газу на вході до української ГТС

В "Укртрансгазі" розповіли про порушення контракту з боку "Газпрому".

"Газпром" знизив тиск в ГТС gazprom.ru

"Газпром" знизив на 9% тиск газу на вході в газотранспортну систему (ГТС) України.

"Газпром продовжує порушувати контрактні тиски: на россйской станції Суджа зафіксовано його різке зниження на 9% від норми. Незважаючи на це, Україна виконує транзитне заявку і забезпечує необхідний тиск на західному кордоні", - повідомив на своїй сторінці у Facebook прес-секретар "Укртрангазу" Максим Білявський.

Докладно про українську ГТС і транзит російського газу читайте в статті DT.UA "Транзит і реверс: скуті одним ланцюгом?"