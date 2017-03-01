Російський Evraz продав другий коксохімічний завод в Україні

Операція повинна завершитися до серпня 2017 року.

«Южкокс» змінює власника.

Російська гірничо-металургійна компанія Evraz в 2016 році почала операцію з продажу коксохімічного заводу "Южкокс", розташованого в місті Кам'янське (Україна). Про це йдеться у фінансовому звіті його материнської компанії Evraz plc, повідомляє Uaprom.

"У жовтні 2016 року Evraz уклав угоду з продажу заводу "Євраз Южкокс". Оплата проводиться кількома частинами до серпня 2017 року", - сказано в документі.

При цьому у звіті покупець заводу не називається.

"Завершення цієї трансакції вимагає виконання кількох умов, які не залежать повністю від учасників угоди", - наголошується в повідомленні.

Менеджмент Evraz вважає, що угода ще не стало безумовною і продовжує у звітах ставитися до "Євраз Южкоксу" як до активу, виставленому на продаж. Отримана частка коштів за це підприємство від покупця класифікується як "аванси від замовників".

Нагадаємо, що в серпні 2015 року Дніпродзержинський коксохімічний завод Evraz перейшов під управління "Метінвесту" Ріната Ахметова.

Також повідомлялося, що виникла проблеми з виробництвом продукції на Авдіївському коксохімічному заводі.

Раніше Муса Магомедов повідомив про те, що якщо Авдіївський коксохім зупиниться при низькій температурі, то завод перестане існувати. За його словами, на заводі вже законсервували два цехи.

Детальніше про ескалації ситуації під Авдіївка читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".