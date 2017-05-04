Російський "Авіакор" припинив випуск літаків АН-140

Між "Авіакор" і "Антонов" розірвані зв'язки.

Російське літакобудування не може замінити Ан-24 ДП "Антонов"

Самарський завод "Авіакор" завершив випуск регіонального турбогвинтового літака Ан-140 з-за розриву коопераційних зв'язків з розробником літака -Про це повідомляє ЦТС

Основна частина постачальників комплектуючих для виробництва Ан-140 знаходиться в Україні. Завершивши програму випуску, "Авіакор" продовжить виконувати технічне обслуговування і ремонт.

Однією з причин зупинки проекту стала відсутність співпраці з розробником літака Ан-140-100 - держпідприємством "Антонов" в частині внесення конструкторських змін та модернізації літака Ан-140, а також заміни постачальників комплектуючих виробів.

У той же час "Авіакор" зазначає, що Ан-140-100 є єдиним в Росії регіональним літаком, призначеним замінити наймасовіший літак часів СРСР - Ан-24.

Нагадаємо, що потенційні замовники не поспішають замовляти літаки у держпідприємства "Антонов", оскільки з моменту зміни керівництва в червні 2015 року підприємство так і не випустило жодного нового серійного літака.

Раніше повідомлялося, що ДП "Антонов" потребує більш як 700 млн доларів для розширення виробництва літаків.

Детальніше про ситуацію, що склалася на державному підприємстві "Антонов", читайте у статті Дмитра Менделєєва "Мертва петля "Антонова"..." у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".