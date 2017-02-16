Росія звинуватила Білорусь у поставках європейських продуктів під виглядом африканських

У Росії проти країн Європи, які ввели санкції відносно РФ, діє заборона на імпорт низки товарів.

Росія звинуватила Білорусь у постачанні продуктів з Європи.

Росія припинила імпорт через Білорусь продуктів харчування з 24 країн Африки, які не підтвердили відвантаження товару в Білорусь, розповів голова Россільгоспнагляду Сергій Данкверт на російсько-уругвайському бізнес-форумі.

За його словами, "колеги з однієї сусідньої країни" постачають в РФ європейську продукцію, що "раптом стає африканської".

Проти країн, що ввели санкції щодо РФ, діють контрзаходи Росії у вигляді заборони імпорту низки продуктових найменувань. Після введення "контрсанкций", як повідомляло відомство, різко зріс обсяг поставок продуктів з Білорусі, в тому числі раніше не імпортується в РФ підкарантинної продукції походження таких країн, як Кот-д' Івуар, Бенін, Камерун, Нігерія, Буркіна-Фасо та інших країн Африки.

Нагадаємо, що з 7 серпня 2014 року Росія ввела ембарго на поставки продуктів харчування з країн Заходу - США, ЄС, Канади, Австралії і Норвегії. Забороненими вважаються м'ясо та м'ясна продукція, риба та рибна продукція, молоко і молочна продукція, овочі та фрукти. Заборону на поставки в Росію продовольства з країн Заходу продовжено до 31 грудня 2017 року.

У 2015 році російська влада вирішила боротися з такими поставками більш радикально. Знищення продуктів, які потрапили під ембарго, почалося 6 серпня 2015 року за указом президента Володимира Путіна. Знищувати продукти дозволяється "будь-яким доступним способом".