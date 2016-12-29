Росія змогла здобути на захопленому Одеському родовищі в 10 разів менше газу, ніж планувала

Санкції заважають окупаційній владі РФ у Криму ефективно використовувати захоплені українські ресурси.

"Чорноморнафтогаз" прийшов в занепад після анексії Криму

Підприємство "Чорноморнафтогаз", потужності якого були захоплені Росією при анексії Криму, за рік зуміло здобути на 15 свердловинах Одеського родовища в 10 разів менше палива, ніж планувалося, повідомила голова правління ДАТ "Чорноморнафтогаз" Світлана Нєжнова.

"На 15 свердловинах Одеського родовища змогли видобути вдесятеро менше від запланованого обсягу. Наскільки я володію інформацією, не було запасних комплектуючих для бурильних установок. Бурильні установки треба обслуговувати, а їх виробники — Америка, Канада. Вертольоти "Агуста" стоять в аеропорту Сімферополя, їх треба обслуговувати, — а завод в Італії. Судна "Чорноморнафтогазу" не заходять в іноземні порти, оскільки ми оповістили по всьому світу: не можна суден цього підприємства приймати, брати під оренду, оскільки володіє ними нелегітимним чином створене підприємство, що перебуває в станційних списках і на окупованій території", - наводить слова Нєжнової у своїй статті для DT.UA Валентина Самар.

Автор, посилаючись на думку голови "Чорноморнафтогазу", вказує, що санкції заважають російській владі ефективно використовувати захоплені ресурси.

"Яскравий приклад — незавидний стан справ на експропрійованому "Чорноморнафтогазі". Напередодні анексії видобуток газу на шельфах Чорного та Азовського морів підвищувався завдяки новим та дообладнанню старих родовищ, на 2015 р. ставилася амбіційна мета — довести його до 3 млрд куб. м. У 2014 р. вже захоплений "Чорноморнафтогаз", як і планувалося, видобув 2 млрд куб. м, чого раніше Криму вистачало з лишком. Але вже наступного року видобуток упав до 1,8 млрд. куб. м, а нинішнього, як свідчать розрахунки (на сайті підприємства перестали наводити статистику в абсолютних цифрах — тільки у відсотках), дефіцит може становити 400 млн куб. м, а видобуток — бути нижчим від рівня "довоєнного" 2013 р", - йдеться в статті.

Раніше Росія ввела в експлуатацію газопровід "Краснодарський край - Крим", завершивши підключення анексованого півострова до своєї газотранспортної системи.

Детальніше про труднощі, які виникли при спробі РФ інтегрувати захоплений Кримський півострів, читайте в статті Валентини Самар "Важка ноша "кримнашу" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".