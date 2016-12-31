Росія шантажує Україну заручниками – Геращенко

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Переговори по звільненню заручників повинні проводитися саме з Росією, підкреслила віце-спікер Ради.

Геращенко назвала питання заручників козирем, який Москва тримає у себе в рукаві Василь Артюшенко, DT.UA

Росія шантажує Україну полоненими, яких не відпускає незважаючи на домовленості, заявила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

"Питання заручників став одним з найбільш емоційних, важких. Це та тема, то козир, який Москва тримає у себе в рукаві і намагається їм шантажувати Україну і світ, вимагаючи амністії. Рішення про те, кого звільнити, коли звільнити, як звільнити приймають не Ігорьок і Саша, а приймає саме Москва", - сказала вона в ефірі "5 каналу"

При цьому, Геращенко зазначила, що дуже важливо говорити з питань заручників саме з Москвою, а також шукати шляхи для їх звільнення.

Раніше Ірина Геращенко повідомляла про те, що бойовики ОРДЛО штучно занижують кількість заручників. "Штучно занижується цифра заручників, ОРДЛО не дає інформації про тих, кого утримує. Наприклад, зараз у списку СБУ, з яким ми працюємо в мінській групі, більше 100 осіб, до осені бойовики підтверджували тільки 20 з цього списку, з вересня вже 48, хоча ми точно знаємо місцезнаходження 58. Але їх ховають, брешуть, що таких немає, а інших взагалі відмовляються шукати", – повідомила політик.

Раніше повідомлялося, що за даними СБУ, терористи ОРДЛО утримують в заручниках 110 українських громадян. 492 людини вважаються зниклими безвісти. У Мінську тривають переговори про обмін полоненими за формулою "228 на 58", узгодженою з ОБСЄ.