Росія розблокувала поставки автогазу в Україну

"Роснефть" отримала висновки ФСТЕК.

Поставки автогазу в Україну розблокували Вагон.by Федеральна служба з технічного та експортного контролю РФ (ФСТЕК) видала позитивні висновки по контрактам на поставку ЗВГ виробництва компанії "Роснефть" в Україну, пише OilNews .

"Роснефть" отримала висновки ФСТЕК за цими поставками, припинені раніше поставки знову йдуть", – повідомило джерело в "Глуско Україна".

Постачальником ЗВГ "Роснефти" в Україну є компанія Proton Energy Group SA, одержувачами ресурсу в Україні – компанія "Глуско Україна", ОККО, WOG, "Надія", "Паралель", "БРСМ-Нафта", "Сокар", КЛО та "Агенція інвестиційного менеджменту".

Наголошується, що учасники ринку не мають інформації щодо позитивних висновків ФСТЕК за іншими контрактами на постачання російського ЗВГ в Україну. Оператори також відзначають, що російські виробники не проявляють активності щодо збору необхідних документів для подання заявки на укладення ФСТЕК.

"Говорили з "Лукойлом" – вони не поспішають взагалі. Ні у нас документи не запитують, ні самі не збирають. Кажуть, що чекають поки (ситуація) проясниться", – повідомив один з київських трейдерів.

У той же час, "Газпромтранс", один з найбільших російських перевізників ЗВГ, розіслав своїм контрагентам лист з вимогою забезпечити наявність дозволу ФСТЕК в пакеті документів, які надаються при митному декларуванні. "У разі виникнення затримки на прикордонних станціях у зв'язку з відсутністю вищевказаного дозволу ТОВ "Газпромтранс" буде змушене нараховувати штраф", – йдеться в листі.

Нагадаємо, федеральна служба з технічного та експортного контролю РФ з 1 квітня припинила декларування скрапленого газу у всіх напрямках.

Як пише у своїй статті для DT.UA заступник директора "Консалтингової групи А-95" Артем Куюн, зупинка потужного каналу поставок, що забезпечує понад 50% українського ринку, викликала зростання цін в оптовому сегменті та, ймовірно, незабаром досягне автозаправних станцій.

Детальніше про блокування поставок зрідженого газу в Україну з РФ читайте у статті Артема Куюна "Новий привіт з Москви" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".