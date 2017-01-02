Росія приступає до скорочення видобутку нафти за домовленістю з ОПЕК

Скорочення видобутку має тривати все перше півріччя 2017 року.

Росія з 1 січня приступає до скорочення видобутку нафти bloomberg.com

Росія з 1 січня 2017 року почала поетапно скорочувати видобуток нафти в рамках виконання своїх домовленостей з ОПЕК.

Міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що в січні-лютому, коли в Росії тримається холодна морозна погода, що не дозволяє консервувати свердловини, скорочення складе лише 50 тисяч барелів на добу. У березні обсяг зниження виробництва нафти повинен досягти 200 тисяч тонн. На заявлений рівень скорочення в 300 тисяч барелів на добу (до 10,9 млн барелів на добу) Росія вийде в кінці квітня-травні.

Скорочення видобутку має тривати все перше півріччя 2017 року. В цілому, за розрахунками Міненерго РФ, воно може скласти близько 4,5-5,5 млн тонн.

Новак додав, що в процесі скорочення будуть брати участь 12 нафтових компаній, на яких припадає 90% російського видобутку.

Раніше міністр енергетики Росії Олександр Новак оголосив, що його країна скоротить свою щоденний видобуток нафти на 300 тисяч барелів. Хоча вчора повідомлялося, що країни ОПЕК очікували від російської сторони зменшення на 100 тисяч більше.

Нагадаємо, що країни ОПЕК домовилася про скорочення видобутку нафти задля усунення перенасичення ринку. Переговори тривали протягом останнього року. Але країни ОПЕК до вчорашнього дня не могли домовитися ні про які конкретні дії через розбіжності у поглядах на те, хто і на скільки повинен зменшити виробництво. Зокрема, Іран вимагав, щоб Саудівська Аравія сама тільки скоротила денний видобуток на один мільйон барылей. В той час, як Ер-Ріяд хотів, щоб Тегеран, який не так давно позбувся від західних санкцій, теж взяв участь в скороченні на рівні з усіма.

Раніше видання Reuters повідомляло, що Саудівська Аравія готова до компромісу з Іраном щодо скорочення видобутку нафти. Міністр енергетики Саудівської Аравії Халі даль-Фаліх перед зустріччю міністрів країн ОПЕК заявив, що його країна згодна, щоб Іран скоротив виробництво на рівні до запровадження західних санкцій.