Росія не виконує домовленість з ОПЕК про скорочення видобутку нафти - Rzeczpospolita

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Москва з початку року зменшила свій щоденний видобуток лише на 100 тисяч барелів.

Країни ОПЕК виконують обіцянки зі скрочення видобутку нафти. bloomberg.com

У січніскоротив щоденний видобуток нафти на мільйон барелів - до 32,06 мільйонів. Це означає, що країни картелю на 90% виконують домовленості, мета яких позбутися перенасичення світового нафтового ринку.

Про це повідомляє Rzeczpospolita з посиланням на дані Міжнародної енергетичної агенції (IEA) щодо видобутку в країнах ОПЕК за січень.

"Деякі країни-виробники, зокрема Саудівська Аравія, зменшили видобуток більше, ніж зобов'язувалися. Це скорочення однак було вирівняне збільшенням видобутку в Лівії і Нігерії, яких віденські домовленості не стосуються", - йдеться у звіті IEA.

Агенція звертає увагу на те, що США, Канада і Бразилія збільшували видобуток у січні. В цей же час, Росія, яка зобов'язалася скоротити своє щоденне виробництво нафти на 300 тисяч, насправді виконала обіцянку лише на третину. Втім, у січні кількість видобутої нафти на світовому ринку все ж скоротилася на 1,5 мільйонів барелів.

Раніше повідомлялося, що нафта дорожчає на даних про скорочення видобутку в рамках угод ОПЕК. На вартість "чорного золота" також вплинули здорожчання долара і дані про збільшення комерційних запасів у США.

Країни ОПЕК домовились про скорочення видобутку нафти після року переговорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.