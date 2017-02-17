РНБО доручила Кабміну перевірити обґрунтованість тарифів на енергоносії та послуги ЖКГ

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Уряду доручили вжити заходів щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці України.

Кабмін перевірить "об'єктивність та обґрунтованість тарифів на ЖКГ kozirsky / depositphotos

Президент Україниввів у дію Рішення РНБО про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз енергетичної безпеки України та посилення захисту критичної інфраструктури, яке зобов'язує Кабмін перевірити об'єктивність і обґрунтованість тарифів на енергоносії та послуги ЖКГ.

Відповідний указ президента №37 від 16 лютого оприлюднено прес-службою Президента України. Введене в дію рішення, доручає уряду терміново вжити "вичерпних заходів щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці України".

Так, уряд має затвердити порядок переміщення товарів у район та з району зони АТО, відпрацювати та впровадити план дій щодо посилення боротьби з незаконним переміщенням товарів на Сході України.

Кабміну доручили вжити заходів щодо диверсифікації джерел постачання вугілля в Україну та створення резерву енергетичного вугілля, а також разом з СБУ активізувати роботу щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури.

Крім того, РНБО зобов'язала Кабмін і НКРЭКУ терміново вивчити об'єктивність, економічну і соціальну обґрунтованість встановлених тарифів на енергоносії, електроенергію, послуги ЖКГ, а також відпрацювати можливі заходи щодо удосконалення механізмів державного регулювання діяльності в цій сфері.

Уряд також зобов'язали розробити і забезпечити реалізацію програми спорудження нових енергоблоків та реконструкції існуючих енергоблоків ТЕС і теплоелектроцентралей, на яких використовується вугілля антрацитної групи, для використання на них вугілля газової групи вітчизняного видобутку.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман спростував заяву комерційного директора НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка про можливість чергового підвищення тарифів на газ для населення на 40% з 1 квітня 2017 року. За словами прем'єра, ціни на природний газ для населення України найближчим часом підвищуватися не будуть.

Нагадаємо, що 1 лютого НАК "Нафтогаз України" підвищив ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання. Порівняно з цінами на січень, в лютому 2017 року ціни збільшені на 21-22%.