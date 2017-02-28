Ринки нервують через чутки про відставку Гонтаревої - Bloomberg

Видання пише, що дохідність українських бондів підскочила до найвищого рівня за місяць.

Ринки відреагували на чутки про можливу відставку Гонтаревої. Василь Артюшенко, DT.UA

МожливаВалерії Гонтаревої змусила власників цінних паперів нервувати. Оскільки виникають питання щодо майбутнього певних економічних змін після її звільнення.

Про це сьогодні пише Bloomberg, додаючи, що прес-секретар президента України Святослав Цеголко відмовився коментувати "чутки" про те, що Гонтарева нібито вже повідомила Петра Порошенка про своє бажання звільнитися. Однак, дохідність українських бондів підскочила до найвищого рівня за останній місяць, а гривня дещо ослабла через такі новини.

Зокрема, українська національна валюта втратила 0,3% вартості у співвідношенні до долара США станом на 10:55 за Києвським часом. Дохідність урядових цінних паперів, випущених в доларі до вересня 2027 року, зросла на шість базових пенктів до 8,78%.

Як повідомляло DT.UA, голова Національного банку України Валерія Гонтарева має намір піти у відставку. Про своє рішення вона повідомила особисто президента Петра Порошенка після завершення відпустки у січні.

"За даними DT.UA, президент Порошенко вже готовий до кадрових перестановок у НБУ. Пріоритетною для нього є кандидатура Арсенія Яценюка, якого гарант хотів би "схилити до співжиття" у Нацбанку. Проблема полягає тільки в тому, що сам кандидат має дещо інші, більш високі амбіції, вбачаючи себе прем'єр-міністром після календарних парламентських виборів", – пише Юрій Сколотяний.

Докладніше про можливу зміну голови Нацбанку читайте у статті Юрія Сколотяного "На полі чудес – заміна" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".