Реальна зарплата українців у січні зросла на 21,4%

Підвищення мінімальної зарплати до 3,2 тис. грн призвело до різкого зростання середньої зарплати по країні.

Середня зарплата в Україні зросла до 6 тис. грн Андрій Товстиженко, DT.UA

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в січні 2017 року склала 6008 грн, збільшившись порівняно з січнем 2016 року на 37,7%, повідомляє Державна служба статистики України.

За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла до січня минулого року на 21,4%.

Найвища зарплата в січні була в Києві – 9292 грн, найнижча - у Тернопільській області - 4641 грн. У більшості областей розмір зарплати знаходиться в межах від 5000 до 6000 грн.

Госстат Украины

Нагадаємо, що в грудні 2016 року реальна зарплата українців зросла до грудня 2015 року на 11,6%.

Національний банк погіршив прогноз інфляції на 2017 рік з 8% до 9,1% насамперед – через підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн з початку 2017 року.