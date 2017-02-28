Реальна зарплата українців у січні зросла на 21,4%

Підвищення мінімальної зарплати до 3,2 тис. грн призвело до різкого зростання середньої зарплати по країні.
За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла до січня минулого року на 21,4%.
Найвища зарплата в січні була в Києві – 9292 грн, найнижча - у Тернопільській області - 4641 грн. У більшості областей розмір зарплати знаходиться в межах від 5000 до 6000 грн.
Нагадаємо, що в грудні 2016 року реальна зарплата українців зросла до грудня 2015 року на 11,6%.
Національний банк погіршив прогноз інфляції на 2017 рік з 8% до 9,1% насамперед – через підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн з початку 2017 року.DT.UA