Топ Новини
<
>

Реальна зарплата українців у листопаді зросла на 8,4%

28 грудня в 17:34

У більшості областей України розмір зарплати знаходиться в межах від 4000 до 5000 грн. У Києві платять 9000 грн.

koshelek_evro_euro_portmone_7.jpg
Середня зарплата в Києві виросла до 9000 грн
Андрій Товстиженко, ZN.UA
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у листопаді 2016 року склала 5406 грн, збільшившись порівняно з листопадом 2015 року на 20,2%, повідомляє Державна служба статистики України.

За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) до листопада минулого року зросла на 6,2%.

Найвища зарплата в листопаді була в Києві – 9008 грн, найнижча - у Тернопільській області - 3955 грн. У більшості областей розмір зарплати знаходиться в межах від 4000 до 5000 грн.

1
Госстат Украины

Читайте також: Журналісти "5 каналу" Порошенка повідомили німецькій газеті FAZ про зарплати в конвертах

Як повідомлялося, березень 2016 року став першим місяцем зростання реальних зарплат (на 7,3%) після двох років зниження.

У 2014 році реальна зарплата українців знизилася на 6,5%, у 2015 році – на 20,2%.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.65
EUR 27.84
Останні новини