Реальна зарплата українців у листопаді зросла на 8,4%

У більшості областей України розмір зарплати знаходиться в межах від 4000 до 5000 грн. У Києві платять 9000 грн.

Середня зарплата в Києві виросла до 9000 грн Андрій Товстиженко, ZN.UA

Середня номінальнаштатного працівника у листопаді 2016 року склала 5406 грн, збільшившись порівняно з листопадом 2015 року на 20,2%, повідомляє Державна служба статистики України.

За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) до листопада минулого року зросла на 6,2%.

Найвища зарплата в листопаді була в Києві – 9008 грн, найнижча - у Тернопільській області - 3955 грн. У більшості областей розмір зарплати знаходиться в межах від 4000 до 5000 грн.

Госстат Украины

Як повідомлялося, березень 2016 року став першим місяцем зростання реальних зарплат (на 7,3%) після двох років зниження.

У 2014 році реальна зарплата українців знизилася на 6,5%, у 2015 році – на 20,2%.