Реальна актуалізація пенсій необхідна лише для 6 млн пенсіонерів – Рева

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Пенсіонери отримають можливість "докупити" відсутній стаж, сплативши до Пенсійного фонду внески за відсутні роки роботи.

Мінсоцполітики хоче платити пенсії справедливо

Серед 12 млн українських пенсіонерів далеко не всі мають повний стаж, і реальної актуалізації пенсійних виплат затребують всього близько 6 млн з них, повідомив DT.UA міністр соціальної політики

Думку глави Мінсоцполітики наводить у своїй статті для DT.UA Юлія Самаєва. За її словами, міністерство збирається мотивувати українців на сплату внесків до ПФ гривнею, і призначати пенсії лише тим, хто платив внески, згідно з обсягами даних внесків.

"Поставши перед необхідністю провести актуалізацію виплат, будь-який уряд потрапляє в ситуацію, коли йому треба приймати принципові рішення й підвищувати пенсії тільки тим, хто їх заробив. Не всі ж ці 12 млн пенсіонерів мають повний стаж. Реальної актуалізації потребують близько 6 млн з 12", - заявив Рева в коментарі DT.UA.

За словами міністра, з точки зору піар-ефекту найбільш ефективним було б просто підняти всім пенсії на 200 грн, однак подібне рішення було б несправедливим.

"Ми повинні дати сигнал і тим, хто внесків не платить, що в майбутньому вони втратять через це шанс на гідне пенсійне забезпечення", зазначив він.

Як зазначає Самаєва, це не означає, що пенсії тих, кому не вистачає стажу, буде заморожено, однак виплати їм будуть підніматися на мінімальному рівні, в якості індексації на рівень інфляції.

"При цьому відсутній стаж можна буде, за словами міністра, докупити, сплативши до фонду внески за відсутні роки роботи. От тільки чи багато буде тих, хто готовий на схилі віку викласти кругленьку суму за гідне пенсійне забезпечення? Десять відсутніх років стажу при мінімальному внеску в 704 грн обійдуться в 85 тис., а гарантуватимуть лише одержання мінімальної ж пенсії. У підсумку ті, хто заплатити зможе, більш охоче витратять наявні кошти на себе, оминаючи Пенсійний фонд, а ті, хто не накопичив, прирікаються на злидарське існування", - підсумовує автор.

Як пише в своїй статті для DT.UA Юлія Самаєва, в Кабінеті міністрів хочуть вже дінця нинішнього року отримати за рахунок детінізації зарплат додаткові 40 млрд грн, необхідні для актуалізації пенсійних виплат

Детальніше про проблему актуалізації пенсійних виплат читайте в статті Юлії Самаєвої "(Не)гідна старість" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".