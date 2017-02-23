Рада відмовилася повернути податкову міліцію

Наприкінці минулого року верховна Рада помилково ліквідувала податкову міліцію. Повернути все назад виявилося непросто.

Депутати вирішили не повертати репресивний орган – податкову міліцію Державна фіскальна служба

відхилила поправку №10 у проекті закону "Про оподаткування спадщини" ( №0940 ), що передбачає повернення податкової міліції в правове поле.

"Я прошу прийняти поправку. Ми не може ліквідувати податковий орган. Повинна бути спеціальна процедура, що передбачає передачу всіх справ від одного органу до іншого", - сказала глава парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна в ході розгляду цього питання.

У свою чергу міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що відновлення правового статусу податкової міліції призведе до зволікання із створенням Служби фінансових розслідувань.

"Вважаю, що податкова міліція - це репресивний орган, що давить на бізнес, який не скорочує кількість фінансових злочинів. Ця спадщина має залишитися в минулому. Відновлення повноважень податкової міліції призведе до зволікання із створенням в країні нової Служби фінансових розслідувань", - сказав він.

У підсумку за поправку проголосували 194 депутати, відповідно поправка відхилена.

Як повідомлялося, під час голосування за державний бюджет на 2017 рік депутати помилково підтримали норму про ліквідацію податкової міліції та вилучення відповідного розділу Податкового кодексу з 1 січня.

У той же час керівництво ДФС заявило, що податкова міліція працюватиме до тих пір, поки не буде створено орган, який її замінить, пославшись на роз'яснення голови парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніни Южаніною.