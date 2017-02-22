Рада схвалила участь України в програмі ЄС для бізнесу з бюджетом 2,3 млрд євро

COSME – одна з ключових програм Євросоюзу, яка спрямована на створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу.

Після підписання асоціації Україна має право брати участь у всіх програмах ЄС. Приєдналася до програми COSME Василь Артюшенко, DT.UA

ратифікувала угоду між урядом України і Європейським Союзом про участь в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)". Проект закону №0130 підтримали 226 народних депутатів.

Угода була вчинена 4 травня 2016 року в Брюсселі.

Участь України у програмі COSME визначена в Дорожній карті щодо підтримки ЄС короткострокових пріоритетів України (Європейський порядок денний реформ для України), включена в План відновлення України на 2015-2017 роки.

COSME – програма ЄС, спрямована на створення сприятливих умов для розвитку МСП, що реалізується в рамках стратегії "Європа 2020". Програма COSME розрахована на період 2014-2020 роки із загальним бюджетом у розмірі 2,3 млрд євро.

Детальніше про програму та перспективи українського бізнесу читайте у статті Ярослава Жаліло Евроассоциация і нові можливості для розвитку малого бізнесу в Україні у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".