Рада провалила законопроект про прозорість видобувної галузі

У "Нафтогазі" зазначили, що законопроект №4840 розроблено з метою впровадження в Україні міжнародних стандартів і передових практик розкриття інформації у видобувних галузях.

Депутати чотири рази ставили законопроект 4840 на повторне голосування Олексій Рябчин / Twitter

Верховна Рада не змогла ухвалити в першому читанні проект закону "Про розкриття інформації у".

Законопроект №4840 був поставлений на голосування незадовго до завершення робочого дня депутатів.

Лише 195 парламентаріїв підтримали розгляд законопроекту за скороченою процедурою.

Під час першої спроби прийняти проект у першому читанні за нього проголосували 216 депутатів. Спікер Андрій Парубій традиційно закликав парламентарів повернутися до сесійної зали та включитися в роботу. Після цього повторний розгляд законопроекту підтримали 228 депутатів, але після цього він зміг отримати лише 223 голосів при 226 мінімально необхідних.

Ще три спроби повернутися до процедури голосування за законопроект також успіхом не увінчалися (225, 225 і 223 голоси "за"), оскільки вже настала 18:00.

Повторний розгляд законопроекту підтримали 102 зі 140 депутатів від БПП, 54 з 81 члена фракції "Народного фронту", 18 з 26 депутатів від "Самопомочи", 13 із 20 від "Батьківщини", 14 із 20 від Радикальної партії та 18 позафракційних парламентаріїв. "Оппозиционый блок" не голосував у повному складі, групи "Відродження" і "Воля народу" дали 1 і 3 голоси відповідно.

Як повідомила співавтор законопроекту народний депутат від "Блоку Петра Порошенко" Ольга Бєлькова, яка є заступником голови парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, депутати дали їй зрозуміти, що не збираються голосувати за законопроект, так як не отримали на це добро партійного керівництва.

"Закон про відкритості та прозорості видобувних галузей завалили! Не хочуть партійні боси показувати, кому саме належать ліцензії на видобуток... Один з "мегадосвідчених" депутатів у залі мені прямо в очі сказав, що "прозорість" просто так не віддають... Що якщо хтось хоче прозорості, то йому це для чогось потрібно", – написала політик на своїй сторінці в Facebook ввечері у вівторок, 21 лютого.

В прес-службі НАК "Нафтогазу України" відзначали, що проект закону "Про розкриття інформації у видобувних галузях" розроблено з метою впровадження в Україні міжнародних стандартів і передових практик розкриття інформації у видобувних галузях відповідно до ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях (ІПДО). Ці стандарти впроваджуються у 48 країнах світу, в тому числі в Норвегії, Великобританії, Німеччині, США.

Законопроект передбачає надання громадськості доступу до повної та об'єктивної інформації щодо платежів суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, в інтересах державного і місцевих бюджетів, створення передумов для суспільно відповідального використання корисних копалин загальнодержавного значення.

Його прийняття дозволить посилити роль громадськості та місцевих громад у вирішенні питань, пов'язаних з використанням та управлінням корисними копалинами загальнодержавного значення.