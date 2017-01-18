Рада НБУ оголосила девальвацію гривні тимчасовим явищем

Українців закликають не піддаватися панічним настроям. Уряду и правлінню НБУ рекомендовано переглянути практику проведення бюджетної експансії наприкінці року.

Рада НБУ зібралася на позачергове засідання щодо девальвації гривні і дала рекомендації Гройсману і Гонтаревій Андрій Товстиженко, DT.UA

України 17 січня провела позачергове засіданні з метою аналізу поточного стану валютного ринку і факторів, які впливають на цей стан.

"Учасники засідання дійшли згоди, що посилення коливань обмінного курсу гривні, яке спостерігається в останні місяці року, є тимчасовим", - повідомив голова Ради НБУ Бодан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

За його інформацією падіння гривні пов'язане з впливом ситуативних та сезонних факторів:

- експансія бюджетних видатків (збільшення пропозиції гривні) упродовж останніх тижнів грудня;

- нагнітання очікувань, пов'язане з націоналізацією одного з найбільших системних банків України;

- зниження пропозиції валюти від компаній АПК;

- суттєве посилення попиту на іноземну валюту з боку учасників ринку, викликане потребою компаній робити платежі за кредитами в іноземній валюті наприкінці року.

"Фундаментальні фактори для розгортання девальваційних процесів наразі відсутні, зовнішньоекономічне середовище є в цілому сприятливим. Стан поточного рахунку платіжного балансу згідно з останніми даними покращувався. Продовжувала надходити виручка від експорту зернових, а також зберігалася сприятлива для українських експортерів кон'юнктура на світовому ринку чорних металів та залізної руди", - додав Данилишин.

Члени Ради НБУ погодилися, що поточні коливання обмінного курсу матимуть незначний вплив на розвиток інфляційних процесів та на виконання завдань, що містяться в Основних засадах грошово-кредитної політики на 2017 рік та середньострокову перспективу. Тому Рада НБУ закликає не піддаватися панічним настроям, які нагнітають окремі експерти і політики.

"Уряд і Нацбанк мають переглянути практику проведення бюджетної експансії наприкінці року, яка може мати значні негативні макроекономічні наслідки. До того ж бюджетна експансія не лише ускладнює проведення монетарної політики, але й призводить до втрат для державних фінансів. міки", – зазначив Данилишин.

Рада НБУ вирішила надати рекомендації правлінню НБУ та Кабінету міністрів Україні. При цьому Рада НБУ наголосила на необхідності дотриманням правлінням вказаних рекомендацій, оскільки вони є обов'язковими для виконання згідно закону "Про Національний банк України".

17 січня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що падіння курсу гривні викликане сезонними чинниками, і найближчим часом ситуація стабілізується. "Я вчора розмовляв з головою Національного банку (Валерією Гонтаревою), і вона абсолютно чітко переконала мене в тому, що Національний банк зробить все, щоб уникнути спекулятивних коливань і стабілізувати ситуацію", - сказав прем'єр.