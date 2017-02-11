Топ Новини
<
>

Рада може розглянути питання введення пені за прострочення оплати послуг ЖКГ

11 лютого в 12:56

Влада шукає способи мотивувати населення оплачувати зростаючі борги за комунальні послуги.

коммунальные тарифы газ _3
У закон про ЖКГ можуть внести пункт про нарахування пені до боргу за "комуналку"
torange.biz
Нова редакція закону про житлово-комунальні послуги, яка очікує розгляду Верховною Радою, передбачає нарахування пені за несвоєчасну сплату боргу по ЖКГ в розмірі 0,1% від його суми за кожен день прострочення, пише в своїй статті для DT.UA Юлія Самаєва.

За її словами, рівень оплати українцями послуг ЖКГ падає, а збитки комунальних підприємств зростають. Можливість оформити п'ятирічну "розстрочку" на оплату комунальних послуг ситуацію виправити не змогла.

" У 2016-му з населенням було укладено 36 тис. договорів про погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 165 млн грн. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів становила й того менше — 102,6 млн грн. На тлі більш як 12-мільярдного приросту боргів тільки за минулий рік виглядають ці ініціативи, м'яко кажучи, блідо", - йдеться в статті.

Самаєва зазначає, що влада вигадуэ різноманітні способи мотивувати громадян платити по боргам за ЖКГ: від мирної, але неефективноъ реструктуризації, до лякаючого, але юридично складного арешту майна боржників. Одним із запропонованих механізмів у цій галузі стало введення пені для неплатників.

"Нова редакція закону про житлово-комунальні послуги, яка нині перебуває в парламенті, передбачає нарахування 0,1% від суми боргу за кожен день прострочення. З одного боку, розмір пені здається відносно невеликим, якщо йдеться про платіжку в півтори тисячі й заборгованість у кілька місяців (хоча в перерахунку на 12 місяців "накапує" 36,5% річних), з іншого — якщо в сім'ї справді немає грошей на оплату самого рахунку, пеня достатнім мотиватором не стане", - підсумовує вона.

Читайте також: У 2016 році заборгованість українців за послуги ЖКГ зросла більш ніж у 2 рази

7 лютого Кабмін ухвалив рішення про зниження соціальних нормативів на послуги ЖКГ з урахуванням фактичного споживання енергоносіїв населенням. Як пише Юлія Самаєва, затверджені зміни набудуть чинності вже з наступного опалювального сезону і безпосередньо торкнуться найменш захищених верств населення — одержувачів субсидій.

Детальніше про ситуацію у сфері ЖКГ читайте в статті Юлії Самаєвої "У заручниках безощадності" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги ЖКГ населення послуги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
3 коментаря
  • Татьяна Клименко Вчера, 20:52 Ну-ну. Ускоряют процесс, чтобы они быстрее яныка бежали. Нет никаких механизмов, чтобы прекратить писать в платежках с неба цифры, нет никаких механизмов, чтобы заставить зарегать счетчик воды ( с августа ) Киевовдоканал пишет отписки, нет никаких механизмов, чтобы батереи не были холодными , нет никаких механизомв, чтобы вовремя платили пенсии, зп и т.д, нет никаких мехнизмов, чтобы в суде что-то доказать.Они забыли, что у людей уже более чем десятки тысяч стволов неконролируемых. ну-ну. Пусть попробуют ввести.
    Alex Dolin Вчера, 21:39
    Конечно, они попробуют ввести. Это будет лучше только для нас, потому, что их после этого уже не будет. С ними не станет и этих тарифов....
    Відповісти Цитувати Поскаржитись
    Відповісти Цитувати Поскаржитись
  • Alex Dolin Вчера, 19:51 Если этот закон примут - это будет их последним законом этой рады у...родов. Тарифы незаконные и не соответствуют благосостоянию людей. Люди - нищие, а тарифы по мировым ценам. За какие мировые цены можно говорить если 80% населения за чертой бедности! Відповісти Цитувати Поскаржитись
Loading...
Реклама
USD 27.03
EUR 28.90
Останні новини