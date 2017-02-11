Рада може розглянути питання введення пені за прострочення оплати послуг ЖКГ

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Влада шукає способи мотивувати населення оплачувати зростаючі борги за комунальні послуги.

У закон про ЖКГ можуть внести пункт про нарахування пені до боргу за "комуналку" torange.biz

Нова редакція закону про, яка очікує розгляду Верховною Радою, передбачає нарахування пені за несвоєчасну сплату боргу по ЖКГ в розмірі 0,1% від його суми за кожен день прострочення, пише в своїй статті для DT.UA Юлія Самаєва.

За її словами, рівень оплати українцями послуг ЖКГ падає, а збитки комунальних підприємств зростають. Можливість оформити п'ятирічну "розстрочку" на оплату комунальних послуг ситуацію виправити не змогла.

" У 2016-му з населенням було укладено 36 тис. договорів про погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 165 млн грн. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів становила й того менше — 102,6 млн грн. На тлі більш як 12-мільярдного приросту боргів тільки за минулий рік виглядають ці ініціативи, м'яко кажучи, блідо", - йдеться в статті.

Самаєва зазначає, що влада вигадуэ різноманітні способи мотивувати громадян платити по боргам за ЖКГ: від мирної, але неефективноъ реструктуризації, до лякаючого, але юридично складного арешту майна боржників. Одним із запропонованих механізмів у цій галузі стало введення пені для неплатників.

"Нова редакція закону про житлово-комунальні послуги, яка нині перебуває в парламенті, передбачає нарахування 0,1% від суми боргу за кожен день прострочення. З одного боку, розмір пені здається відносно невеликим, якщо йдеться про платіжку в півтори тисячі й заборгованість у кілька місяців (хоча в перерахунку на 12 місяців "накапує" 36,5% річних), з іншого — якщо в сім'ї справді немає грошей на оплату самого рахунку, пеня достатнім мотиватором не стане", - підсумовує вона.

7 лютого Кабмін ухвалив рішення про зниження соціальних нормативів на послуги ЖКГ з урахуванням фактичного споживання енергоносіїв населенням. Як пише Юлія Самаєва, затверджені зміни набудуть чинності вже з наступного опалювального сезону і безпосередньо торкнуться найменш захищених верств населення — одержувачів субсидій.

Детальніше про ситуацію у сфері ЖКГ читайте в статті Юлії Самаєвої "У заручниках безощадності" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".