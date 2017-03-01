Рада директорів "Газпрому" схвалила терміновий кредит у 700 млн євро

Термін погашення кредиту настане через п'ять років.

Рада директорів "Газпрому" погодила строковий кредит. gazprom.ru

Рада директорів російського27 лютого схвалив залучення з банку Credit Agricole строкового кредиту на € 700 млн євро. Про це йдеться в матеріалах компанії, передає Прайм

"Рада директорів ПАТ "Газпром" вирішила ... погодити надання банком Credit Agricole CIB кредиту ПАТ "Газпром", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що термін погашення строкового кредиту настає через п'ять років з дати угоди.

Нагадаємо, що "Газпром" розраховує в 2017 році продавати газ для Євросоюз за ціною $ 180-190 за тис. куб. м, у той час як у минулому році середня ціна за той же обсяг становила $ 167.

Також повідомлялося, що в кінці лютого у ПАТ "Укртрансгаз" фіксували істотне падіння тиску в російській газотранспортній системі на газовимірювальній станції Суджа – головному пункті входу в українську ГТС з боку РФ.

2016 році Україна забезпечила потреби в імпортованому природному газі виключно за рахунок поставок з Європи.

Як пише директор ExPro Consulting Геннадій Кобаль у своєму матеріалі для DT.UA, в 2016 році Україна вперше повністю відмовилася від імпорту газу з Росії. Основний ресурс імпортного газу Україна отримувала з Словаччини, на яку припало 9 з 11 млрд кубометрів. Ще по 1 млрд кубометрів Україна імпортувала з Угорщини і Польщі.

При цьому у 2016 році "Газпром" збільшив обсяг поставок природного ресурсу в так зване "далеке зарубіжжя" на 12,5% — більш ніж до 179,3 мільярда кубометрів, тим самим побивши історичний максимум.

Детальніше про функціонування ринку газу в умовах нового законодавства, структуру імпорту та споживання читайте в матеріалі Геннадія Кобаля "Газовий ринок під тиском реформ" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".