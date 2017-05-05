Путін наказав "Газпрому" почати спорудження "Турецького потоку"

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Трубоукладальне судно Audacia стоїть на рейді біля російського берега.

У найближчі дні може початися будівництво «Турецького потоку» rg.ru

трубоукладальне

судно Audacia

прийшло в район Анапи (РФ) і зараз стоїть на рейд поблизу російського берега, свідчать дані глобальної системи позиціонування морських суден.

У четвер

Судно довжиною 225 м має динамічне позиціонування (точність його розташування в момент укладання труби забезпечується не якорями, а обертанням гвинтів); працює з 2007 року.

Повідомляється, що глава "Газпрому" Олексій Міллер на зустрічі з президентом Володимиром Путіним доповів про готовність у найближчі кілька днів розпочати будівництво морської магістралі.

"Ми в поточний період часу повністю завершили всі підготовчі та мобілізаційні роботи. Повідомляємо вам про готовність протягом декількох днів розпочати морське укладання газопроводу", - підкреслив Міллер.

"Треба почати працювати", - сказав Путін. Глава "Газпрому" відповів: "Буде зроблено".

Нагадаємо, що в лютому президент Путін підписав закон про ратифікацію угоди РФ і Туреччини про будівництво газопроводу "Турецький потік".

Раніше екс-посол України в Турецькій Республіці Сергій Корсунський у статті для DT.UA писав, що угода про створення газопроводу "Турецький потік", досягнута між Туреччиною та РФ, не гарантує швидкого початку будівельних робіт, а тим більше – його запуску до кінця 2019 року, на який розраховують в "Газпромі".

Нагадаємо, 10 жовтня Росія і Туреччина підписали міжурядову угоду про будівництво газопроводу "Турецький потік". 2 грудня угоду було ратифіковано парламентом Туреччини.

Російський "Газпром" і турецька компанія Botas підписали Меморандум про взаєморозуміння з будівництва газопроводу "Турецький потік" ще 1 грудня 2014 року. Планується, що газопровід пройде 660 км в старому коридорі "Південного потоку" і 250 км в новому коридорі в напрямку європейської частини Туреччини. Передбачається, що постачання газу по першій нитці газопроводу будуть цілком призначені для турецького ринку.

Читайте про перспективи створення "Турецького потоку", а також про політичні наслідки продажу частини російської "Роснефти" іноземцям у статті Сергія Корсунського "Швейцарський прорив Кремля" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".