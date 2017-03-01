Прямі іноземні інвестиції в Україну за рік зросли на 17%

Росія лідирує в прямих іноземних інвестиціях в Україну.

Інвестиції в Україну істотно зросли. blog.fedoriv.com інвестицій. Це на $ 642 млн або на 17,1% більше показника 2015 року ($ 3,76 млрд), повідомляється на сайті Державної служби статистики.

В 2016 році інвестиції надходили з 77 країн світу. При цьому основними інвесторами, на яких припало майже 70% загального обсягу інвестицій, стали Росія – $ 1,67 млрд (38%), Кіпр – $ 427,7 млн (9%), Великобританія – $ 403,9 млн (9%), Нідерланди – $ 255 млн, Австрія – $ 249,9 млн.

Левова частка інвестицій була спрямована у фінансову та страхову діяльність – $ 2,8 млрд, торгівлю та ремонт автотранспорту – $ 524,9 млн і промисловість – $ 475,2 млн.

Крім того, обсяг прямих інвестицій підприємств – резидентів України в економіку інших країн в 2016 році — $ 20,7 млн., що на 25,8% менше показника за 2015 рік ($ 27,9 млн).

В 2016 році українські підприємства вклали прямих інвестицій в 15 країн світу. Максимальні обсяги інвестицій припали на Кіпр, Віргінські острови, Австрію і Росію.

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Нагадаємо, що в 2016 році капітальні інвестиціїв Україну виросли на 18% після падіння на 1,7% в 2015 році, на 24,1% - в 2014 році. При цьому за 2016 рік освоєно 326,2 млрд грн капінвестицій.

Повідомлялося також, що в уряді чекають зростання іноземних інвестицій в 2017 році до $ 4,5 млрд. За оцінками чиновників, до 2020 року приплив прямих іноземних інвестицій в Україну має зрости до $ 8 млрд.