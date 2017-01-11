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Призначений глава ПАТ "Магістральні газопроводи України"

11 січня в 14:45

Головою новоствореного ПАТ став віце-президент "Укртрасгаза" Ноздрін.

газ
В даний час формується штатний склад та інфраструктура майбутньої ГТС
ekipaj / Depositphotos
Головою новоствореного ПАТ "Магістральні газопроводи України" призначений один із заступників президента ПАТ "Укртрансгаз" Валерій Ноздрін, повідомляють джерела DT.UA.

На поточний момент оператором ГТС є "Укртрансгаз". Після остаточного виконання Стокгольмського арбітражу по транзитному контракту (очікується в третьому кварталі 2017 року) функції оператора ГТС Кабмін має намір передати новоствореному ПАТ "Магістральні газопроводи України"

В даний час формується штатний склад та інфраструктура майбутньої ГТС.

9 листопада Кабінет міністрів України вирішив створити ПАТ "Магістральні газопроводи України" в рамках поділу НАК "Нафтогаз України" за напрямами діяльності. За рішенням уряду, новоствореному ПАТ буде передана мансарда нежитлового будинку по вул. Гонти, 3а в Києві вартістю 3,7 млн грн.

Як писало раніше DT.UA дві європейські компанії готові взяти в управління українські магістральні газопроводи. Газові компанії з Італії та Словаччини надіслали комерційні пропозиції з умовами своєї діяльності в якості оператора української ГТС. Для співпраці з ними доведеться виділити в окрему структуру магістральні газопроводи.

За матеріалами: DT.UA
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Теги газ ГТС оператор
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