"Приватбанк" погасив понад два мільярди гривень рефінансування НБУ

За станом на 1 лютого банк погасив 41,1 млрд грн рефінансування.

«Приватбанк» погасив 2 млрд 384 млн грн рефінансування НБУ phl.com.ua

" 31 січня провів погашення кредитів рефінансування Національного банку України на суму 2 млрд 384 млн 615 грн і виплатив 215 млн 752 тис грн відсотків за вказаним боргом.

Заступник голови правління банку Галина Пахачук зазначила, що в даний час залишковий обсяг наданого банку рефінансування становить 15,516 млрд грн.

У банку зазначили, що з 2014 року загальний обсяг залучених в НБУ кредитів рефінансування склав 55,5 млрд грн. Станом на 1 лютого 2017 року "Приватбанк" погасив 41,1 млрд грн рефінансування і виплатив 13,6 млрд грн процентного доходу за користування коштами НБУ.

Раніше повідомлялося, що детективи НАБУ розслідують пов'язане з "Приватбанком" виробництво щодо зловживань при використанні коштів, виділених банкам на рефінансування.