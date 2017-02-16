При зупинці АКХЗ, потрібно буде 10 років на будівництво аналогічного заводу — Магомедов

Якщо зупиниться АКХЗ, наступними будуть два комбінати в Маріуполі і зниження виробництва на "Запріжсталі", вважає Магомедов.

Якщо зупиниться АКХЗ, знадобитися десять років на будівництво такого заводу Прес-центр АТО/Facebook

Якщозупиниться, Україні знадобиться десять років на будівництво аналогічного заводу, заявив директор заводу Муса Магомедов.

"Якщо ми зупинимося, ми ж не запустимось знову... Новий такий завод Україна зможе побудувати, в кращому випадку, протягом 10 років, тому що одна батарея будується приблизно півтора роки. ... Думаю, в таких умовах ніхто не збудує такий завод", - сказав Магомедов, передає телеканал "112".

За словами Магомедова, через блокаду Донбасу на завод перестало приїжджати вугілля з підрозділу "Краснодон-вугілля" та шахти "Щегловська-Глибока", а імпортне вугілля завозилось як запасне, а весь розрахунок був на постачання і використання для роботи заводу українського вугілля.

Магомедов також зазначив, що якщо зупиниться АКЗХ, наступними будуть два комбінату в Маріуполі і зниження виробництва на "Запріжсталі".

Раніше Муса Магомедов повідомив про те, що якщо Авдіївський коксохім зупиниться при низькій температурі, то завод перестане існувати. За його словами, на заводі вже законсервували два цехи.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".