При введенні надзвичайної ситуації можуть відключити світло в семи областях

Запасів вугілля антрациту в Україні вистачить тільки на 40 діб, заявляють у "Укренерго".

Світло в семи областях можуть відключити із-за дефіциту антрациту. pixabay.com

Відключення електроенергії з-за дефіциту вугілля антрацитної групи можуть торкнутися семи областей, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

За підсумками засідання антикризового енергетичного штабу Харківської, Дніпропетровської, Київської, Чернігівської, Запорізької, Сумської та Черкаської областях доручено провести штаби з надзвичайних і техногенних ситуацій.

"Штаби цих областей повинні проаналізувати кризові ситуації, які можуть бути пов'язані з обмеженням енергопостачання... В першу чергу, щодо забезпечення населення енергопостачанням і теплом. Також розглянути роботу промислових підприємств, що працюють в безперервному режимі з точки зору добових графіків пікових навантажень", - зазначив віце-прем'єр Геннадій Зубко.

У ході засідання в. о. керівника "Укренерго" Всеволод Ковальчук і голова Міненерго Ігор Насалик запропонували Кабміну ввести надзвичайну ситуації на ринку електроенергії із-за дефіциту вугілля антрацитової групи.

Ковальчук також сказав, що при введенні надзвичайної ситуації в енергетиці запасів антрациту вистачить Україні на 40 діб. На ранок 13 лютого загальні запаси антрациту на всіх ТЕС становили всього 842 тисяч тонн.

Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що відмова України від антрациту з Донбасу обійдеться в 15 млрд грн. Він також сказав, що Україна поки не планує імпортувати вугілля з Росії, але закупівлі можливі у випадку, якщо його ціна буде найменшою на ринку.

Нагадаємо, що 16 грудня бійці добровольчих батальйонів заявили, що якщо протягом семи днів усі українські військовополонені не будуть звільнені терористами, добровольці почнуть тотальну блокаду окупованих територій.

26 грудня добровольці оголосили про блокаду. Колишній в. о. керівника штабу батальйону "Айдар" Валентин Лихоліт пообіцяв не пропускати метал, вугілля, деревину і промислові партії алкоголю і сигарет.

Одним з організаторів блокади є Анатолій Винорогодский, участь в "блокаді" також приймають народні депутати, зокрема, Семен Семенченко, Володимир Парасюк і Тарас Пастух.

Нагадаємо, що вуглевидобувні підприємства України в січні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року збільшили видобуток рядового вугілля на 16,9% (на 529,2 тисяч тонн) – до 3 мільйонів 659,7 тисяч тонн.