Президент схвалив направлення частини ренти з нафти і газу до місцевих бюджетів

Місцеві бюджети в Україні отримають з 2018 року 5% ренти від видобутку нафти і газу.

Частина ренти піде до місцевих бюджетів, але тільки наступного року rosneft.ru

Президент України Петро Порошенко підписав зміни до Бюджетного кодексу України щодо зарахуваннядля видобування нафти, природного газу та газового конденсату. Закон був прийнятий Верховною Радою 20 грудня 2016 року.

Відповідно до закону, до доходів загального фонду державного бюджету України зараховуються 95% рентної плати.

Окрім цього, 2% рентної плати зараховується до районних бюджетів, 2% - до обласних бюджетів, 1% - до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів.

Законом також встановлюється, що 3% рентної плати зараховується бюджетів міст обласного значення, бюджетів об'єднаних територіальних громад за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів.

Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року.

Детальніше про закон щодо направлення ренти в місцеві бюджети читайте в матеріалі Ігоря Маскалевича "Газовидобуток: особливості національної конверсії?" у тижневику "Дзеркало тижня. України".