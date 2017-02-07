Президент схвалив направлення частини ренти з нафти і газу до місцевих бюджетів

Місцеві бюджети в Україні отримають з 2018 року 5% ренти від видобутку нафти і газу.
Відповідно до закону, до доходів загального фонду державного бюджету України зараховуються 95% рентної плати.
Окрім цього, 2% рентної плати зараховується до районних бюджетів, 2% - до обласних бюджетів, 1% - до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів.
Законом також встановлюється, що 3% рентної плати зараховується бюджетів міст обласного значення, бюджетів об'єднаних територіальних громад за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів.
Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року.
Детальніше про закон щодо направлення ренти в місцеві бюджети читайте в матеріалі Ігоря Маскалевича "Газовидобуток: особливості національної конверсії?" у тижневику "Дзеркало тижня. України".DT.UA